V Kremlu uvedli podrobnosti jednání Putina a Bidena

„Je pochopitelné, že je potřeba probrat, jakým způsobem se realizuje to porozumění, kterého bylo dosaženo v Ženevě, prolétnout, podívat se, co se realizuje v plné míře, a co si vyžaduje dodatečné úsilí. Samozřejmě, jsou to bilaterální vztahy, které i nadále zůstávají v poměrně žalostném stavu,“ uvedl Peskov.