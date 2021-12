https://cz.sputniknews.com/20211206/v-opatrenich-proti-covidu-nemusime-pritvrdit-mini-hlavni-hygienicka-svrcinova-16757688.html

V opatřeních proti covidu nemusíme přitvrdit, míní hlavní hygienička Svrčinová

Náměstkyně ministra zdravotnictví se zmínila, že ještě do Vánoc by mohlo dojít ke změnám v boji proti koronaviru. Vláda pro zdravotní rizika se v pondělí sešla, aby projednala epidemii covidu-19.To, že paní Svrčinová nechce zpřísňovat opatření ovšem neznamená, že celou situaci zlehčuje. Situace kolem koronaviru je dle Svrčinové velmi vážná, ale klade důraz především na to, aby se opatření dodržovala a zůstala stejná alespoň do Vánoc. „Budeme spíše diskutovat o tom, aby se stávající pravidla dodržovala,“ zaznělo v Radiožurnálu.Proti tomu stojí vyjádření náměstkyně ministra zdravotnictví Martiny Koziar Vašákové, která se v neděli vyjádřila, že se v resortu zdravotnictví o zpřísnění opatření uvažuje a to ještě do Vánoc. Tato změna by se týkala především kulturních akcích, jelikož se uvažuje o snížení počtu osob ve vnitřních prostorech. K této věci se náměstkyně vyjádřila v pořadu Partie na televizní stanici CNN Prima News.Dle počtu nakažených to vypadá, že pandemie mírně zpomaluje. Podle Ladislava Duška, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky, minimálně do Vánoc bude v nemocních velmi vysoká obsazenost a nemocnice budou čelit velké zátěži. Dle Duška už pandemie svého vrcholu dosáhla, spíše už i vrchol překročila. Co se týká počtu pacientů, v neděli byl počet nemocných 6 338, z toho 1 014 je v těžkém stavu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

