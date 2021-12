https://cz.sputniknews.com/20211206/v-praze-dodavka-prorazila-zabradli-a-malem-spadla-do-vltavy-ridic-mel-zdravotni-problemy-16760603.html

V Praze dodávka prorazila zábradlí a málem spadla do Vltavy. Řidič měl zdravotní problémy

V Praze dodávka prorazila zábradlí a málem spadla do Vltavy. Řidič měl zdravotní problémy

V pondělí ráno okolo 7:30 byli pražští hasiči zaměstnáni nehodou, která se stala ve Strakonické ulici nedaleko smíchovského nádraží. Pro záchrannou akci musel... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

Z dostupných fotografíí z místa nehody lze vidět, že dodávka se díky lodi pravým bokem opřela a nesjela tak do Vltavy, což by mělo vážnější následky. Řidiče odvezla zachranná služba do nemocnice.„Dopravní nehodě předcházely zdravotní komplikace řidiče“ sdělil mluvčí přažské policie Jan Daněk.Aby hasiči bezpečně dostali dodávku na pobřeží, bylo nutné zapojit jejich speciální vyprošťovací automobil.Tragická nehoda na PřibramskuTeprve 18letá řidička nezvládla rychlost a nabourala do stromu. Čerstvá řidička byla navíc opilá a způsobila tragickou nehodu, při které zemřela její 23letá spolujezdkyně.K nehodě došlo mezi Klenovicemi a Koubalovou Lhotou na Příbramsku krátké před půlnocí. Řidička nezvládla rychlost, kterou jela, dostala se ze silnice a auto zastavil náraz do stromu.Pro portál Novinky.cz se vyjádřila mluvčí policie Michaela Richterová: „Třiadvacetiletá spolujezdkyně na místě zemřela, ridička utrpěla zranění, se kterým byla převezena do nemocnice. Dechová zkouška ukázala více než jedno promile alkoholu v dechu.“Doprava v místě nehody byla v omezeném režimu. Police se zabývá přesnými okolnostmi nehody.Počet nehod pod vlivem alkoholu neustále stoupá. Především v období vánočních svátků a novoročních oslav je stále více řidičů, kteří sednout za volant po požití alkoholu. Tato nezodpovědnost končí v lepším případě pokutou nebo odebraním řidičského oprávnění. V horším případě to končí tragicky, stejně jako nehoda 18leté opilé řidičky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

