Vláda změny v opatřeních proti covidu-19 nechystá. Povinné očkování míří do Sbírky zákonů

Vláda změny v opatřeních proti covidu-19 nechystá. Povinné očkování míří do Sbírky zákonů

Rada vlády pro zdravotní rizika dnes dopoledne také jednala o možnosti zavedení roušek i ve třídách. Plaga zmínil, že roušky by měly smysl, kdyby byly povinné i při volnočasových aktivitách či sportu.Vicepremiér v demisi Karel Havlíček České televizi uvedl, že vláda dnes nechystá žádné zpřísnění opatření proti covidu-19. Vysvětlil to tím, že chce vláda počkat na vývoj epidemie. To samé Havlíček potvrdil i na tiskové konferenci po jednání vlády.Ministr školství Plaga je nadále proti prodloužení vánočních prázdnin ve školách. „Opatření může dávat smysl pouze ve chvíli, kdy se nebude týkat jenom škol, ale zároveň se bude týkat volnočasových, sportovních aktivit a shromažďování. Nedává smysl, aby žáci nemohli chodit do školy, ale mohly se pořádat vánoční večírky pro třeba 98 lidí,“ uvedl Plaga.Povinné očkováníVláda premiéra Andreje Babiše v demisi nadále trvá na zavedení povinného očkování, i když s tím nastupující vládní koalice nesouhlasí.Vojtěch zároveň vyzval ke zrušení vánočních večírků.Vyhláška o povinném očkováníŠéf lidovců Marian Jurečka ve včerejších Otázkách Václava Moravce uvedl, že budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zruší povinnost očkování pro lidi nad 60 let. Podle Jurečky v takové podobě není možné vyhlášku akceptovat.O povinném očkování pro jednotlivé profese a pro lidi nad 60 let již dříve mluvil Andrej Babiš. Vyhláška již má být na stole. Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jana Maláčová uvedla, že měli pouze technické připomínky.S plánovanou vyhláškou ale nesouhlasí Anticovid tým, jehož členem je také Marian Jurečka. Ten dnes na ČT uvedl, že plošná nařízená budoucí vláda nechce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

