Zeman už nebude muset jednat v „akváriu“

Onemocnění covid-19 se nevyhnulo ani hlavně státu prezidentu Miloši Zemanovi. Kvůli tomuto onemocnění musel, stejně jako všichni ostatní, na 14 dnů do... 06.12.2021, Sputnik Česká republika

Tuto speciální „kostku" z plexiskla využíval každý den, aby mohl jednat s kandidáty do vlády.Vzhledem k tomu, že pozitivní test na koronavirus měl prezident 25. listopadu, izolace by mu mohla skončit ve čtvrtek. Koronavirus se u prezidenta Zemana zjistil v ten samý den, kdy byl propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice. Bylo tedy nutné, aby se do nemocnice vrátil a byly mu podány monoklonální protilátky. V nemocnici setrval další dva dny a poté se vrátil do Lán. Nového premiéra Petra Fialu jmenoval o den později.Po skončení izolace bude ještě dva dny jednat s kandidáty do vlády. Posledním v pořadí je kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek za TOP 09, se kterým se Zeman sejde v pátek 10. prosince. Toto setkání by už mohlo proběhnout za běžných podmínek.V úterý se Zeman sejde s kandidátem na ministra zahraničí Janem Lipavským (Piráti). Právě k němu má prezident nejvíce výhrad. Petr Fiala však odmítá jakékoliv změny v jeho seznamu kandidátů na ministry.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

