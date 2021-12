https://cz.sputniknews.com/20211207/david-k-napeti-na-ukrajine-usa-zrejme-chystaji-valku-v-evrope-rusko-se-na-to-pripravuje-16768951.html

David k napětí na Ukrajině: USA zřejmě chystají válku v Evropě, Rusko se na to připravuje

David k napětí na Ukrajině: USA zřejmě chystají válku v Evropě, Rusko se na to připravuje

Média znovu spekulují o tom, že Rusové prý plánují vojenskou akci proti Ukrajině. Proč se zapomíná, že Rusko je jaderná velmoc, nevymstí se toto válečné... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-07T11:26+0100

2021-12-07T11:26+0100

2021-12-07T11:26+0100

názory

ukrajina

rusko

ivan david

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/763/75/7637586_0:225:2000:1350_1920x0_80_0_0_6b368c144ce3c0a6a2aa694d0bab1c85.jpg

Helena Langšádlová (TOP09) s odvoláním na americké služby varuje před ruskou invazí na Ukrajinu. Myslí si, že k tomu má RF dokonalé podmínky: výměna vlády v Německu, závislost na dodávkách ruských surovin do Evropy… Langšádlová si válku nepřeje, ale je třeba ukázat Ukrajině, že v tom není sama. Mají se k tomu použít vojenské a ekonomické prostředky. Jaký byste na to měl názor?Ivan David: Především nevidím důvod, proč se zabývat názory Heleny Langšádlové. Ona není expertem na zahraniční politiku, ani nerozumí vědě a výzkumu, který má z pozice vlády koordinovat. Pokud bych se přesto měl vyjádřit, pak Langšádlová jen opakuje propagandu USA, která se má našemu národu zvěstovat.Pokud jde o Německo, nelze předpokládat, že by výměna vlády v této zemi hrála podstatnější roli ve vztahu k situaci na Ukrajině. EU potřebuje energetické suroviny v míře větší, než v jaké je Rusko potřebuje vyvážet. Pro Rusko je žádoucí nerušený obchod s Evropou. Rusové navazují na carskou i sovětskou praxi, kdy obchod pokračoval navzdory vyostřujícímu se napětí. Obchod sám o sobě může oddalovat válečný konflikt.Konflikt na Ukrajině: Ukrajina je uměle vzniklý stát, který před několika desítkami let neexistoval. Jako svazová republika SSSR byla konstituována úředně. Jde o nesourodou entitu. Vidíme to i na výsledku ukrajinských voleb z doby, kdy tam byly ještě stopy demokracie. Východ Ukrajiny se odlišuje od západní části. Východní Ukrajina je silně průmyslová na rozdíl od převážně agrárního západu. Východní Ukrajinci se sami velmi často pokládají současně za Ukrajince i Rusy, jak jsem se sám opakovaně přesvědčil. Jejich rodným jazykem je ruština.Ukrajinský nacismus deroucí se k moci vedl k zásadnímu omezování až zákazu ruštiny. Na Donbasu se právem obávali útoků na východní Ukrajince, jako na Rusy, Moskaly, jak jim říkají. Ostatně vraždění obyvatelstva odtržených provincií, které vyhlásily samostatnost, ukazuje jejich ohrožení po případném znovusjednocení.Ukrajinský nacismus, který se projevuje i nyní nejen pojmenováváním ulic po válečných zločincích, hajlováním a pochodňovými pochody navazuje na praxi ve 2. světové válce; část Ukrajinců bojovala na straně Němců proti Rudé armádě ve speciálních divizích SS. Otec mi vyprávěl o ukrajinských dozorcích v koncentračním táboře sousedícím s táborem, v němž byl totálně nasazen. Ubíjeli ruské zajatce.Ruské vedení si nemůže dovolit ponechat Rusy na východě Ukrajiny jejich osudu. Proto útok na odtrženecké republiky předem označilo za červenou linii, za níž nedovolí bez odezvy Ukrajině zajít.Pokud by Rusové byli agresory, dává nějakou logiku, že s Ruskem Němci staví Nord Stream 2? Nebo že ČR odebírá ruské suroviny, přičemž celou tuto dobu? Ostatně Rusko uznává minské dohody, kde se říká, že Donbas je ukrajinské území a z RF říkají ústy prezidenta, že nestojí o žádná nová území, jelikož svých mají dost.Logiku to dávat nemusí. Uplatňují se různé zájmy – obchodní a současně i politické. Tyto mohou být vůči sobě v rozporu. Že tu není soulad, to není překvapující, ani to není nic nového. Víme, že existovala smlouva Ribbentrop-Molotov, současně se obě strany připravovaly na nevyhnutelný válečný konflikt. Zároveň ale probíhala obchodní výměna. Jedna věc je deklarace, druhá věc je realita. Banky občas financují obě válčící strany. Bylo to tak za první i druhé světové války, bylo tomu tak i v jiných konfliktech.Rusko má svoje zájmy. USA zřejmě připravují (chystají) válku v Evropě, zatímco Rusko se připravuje na válku.USA nikoli náhodou stěhují další zbraně, včetně jaderných, do Evropy, a to co nejblíže k ruským hranicím. Například film Den poté realisticky ukazuje důsledky jaderného konfliktu... Katastrofa by předčila všechny minulé války. Účinnost protiraketové obrany se pohubuje mezi 30 a 50 %. Obě hlavní velmoci jsou schopny jaderným arzenálem zničit zbývající svět, a to hned několikanásobně. Protože už nelze spoléhat na lidský faktor, uplatňuje se umělá inteligence. Riziko chyby vyhodnocení náhodného incidentu je příliš vysoké. Proto jsou provokace vojenského konfliktu krajně nebezpečné a nezodpovědné.EU se prý musí zbavit závislosti na fosilních palivech, abychom oslabili Rusy. Západní politici jakoby nepočítají s tím, že vůči Západu může sankce zavést Rusko, utvrdí-li se v tom, že je provokováno… Například může reagovat tím, že přestane odpovídat kladně na západní požadavek zvýšit ruskou produkci a distribuci plynu…Rusko po sankcích vůči Západu nesáhne, pokud nedojde k válečnému konfliktu. Pečlivě si hlídá renomé spolehlivého partnera. Přeje si stabilní obchodní vztahy. Rusko nemá zájem na dobývání dalších území, protože má tak obrovské zásoby nerostných surovin a jiných zdrojů, že jeho hlavní starostí je jejich uhájení. Rusko by zaútočilo jen, kdyby šlo o poslední možnost, jak předejít vlastnímu napadení.V USA v minulosti natočili film Minority Report. Policie tam zasahuje ještě dříve, než se stane zločin, a to na základě mystických předpovědí. Není teď Západ v pozici mystika, když dopředu ví, co chce Rusko udělat?Tyto věci jsou předmětem propagandy. Hodnoťme je takto. Propaganda se uplatňuje jistě na obou stranách. Obě strany mají zájem na vytváření příhodného veřejného mínění. Ukrajinské věštby o hrozícím napadení mají vyvolat pocit naléhavé potřeby zaútočit na odštěpenecké republiky.Ukrajina je ekonomicky, a nejen ekonomicky v rozkladu. Na Ukrajině především hrozí velký deficit energie. Je tam kontinentální podnebí s velmi studenými zimami. Vojenské operace na východě, které Ukrajina chystá, mají odvrátit pozornost od tragické hospodářské situace této kdysi potenciálně bohaté a nyní zcela rozkradené země.Čeští vojáci jsou v Pobaltí. Vybavuje se mi písnička z I. světové války „Červený šátečku kolem se toč, my jdeme na Rusa, nevíme proč…“ Známe dnes opravdu dobře důvody, proč podporujeme režim na Ukrajině? Vždyť Zelenskyj, než se stal prezidentem, točil v Rusku filmy a pobíral za to peníze od Rusů. Exprezident Porošenko po roce 2014 provozoval v RF továrnu na bonbóny. Jak to jde dohromady s onou válkou s Ruskem?Obchod je obchod. Ukrajinští oligarchové mají zájem na obchodu s Ruskem. To spíše Západ se snaží zpřetrhat tradiční obchodní a průmyslové vazby mezi Ruskem a Ukrajinou. Z konkurenčních důvodů se snahou získat monopolní postavení na trzích, ale také se snahou přiblížit situaci vhodnou pro rozpoutání války.Ukrajinský ministr obrany Reznikov hovoří o dislokaci ruských vojsk u hranic s Ukrajinou. Proč Ukrajinci neukáží podobné satelitní snímky ruských vojsk na Ukrajině (Donbas), které tam mají být, jak to roky slýcháme?Tak jako USA mají poradce na Ukrajině, tak jistě i RF má své poradce na Donbasu. Ale Ukrajina nedokáže zdokumentovat masivní kontingenty Ruska v Luhansku a Doněcku, protože tam zatím žádné nejsou.NATO již má své instruktory na Ukrajině a s Ukrajinou se provádí vojenská cvičení. Jak by asi tyto subjekty reagovaly, kdyby Rusko cvičilo v Mexickém zálivu?Veřejnost pokládá zájmy svého státu za svaté a oprávněné. K tomu je dovedena propagandou. Hitler slíbil Němcům za hranicemi nový „životní prostor“. Občané USA věří, že jejich stát má právo hájit své zájmy jako oprávněné kdekoli na světě. Podle nich nemají Rusové právo ani na rozmístění vojsk na vlastním území. S dvojím metrem lze obhájit cokoli.Jsem přesvědčen, že dvojí metr musíme důsledně odmítat a respektovat stejná práva všech. Především práva občanů. Státy často nerespektují jejich rozdílné zájmy. To se týká hlavně uměle vytvořených států, jako je Ukrajina.Pokud chceme být objektivní a rozpoznat, kdo ohrožuje svět válkou, musíme vidět, na čí straně je iniciativa, proto je třeba objektivních měřítek.Rusko historicky ovládá území, které se snažili získat jiní – Tataři, Švédové, Francouzi či Němci. Rusko muselo vždy obhajovat své území s větším nebo menším úspěchem. Rusové vědí, že na tomto úspěchu závisí samotná existence Ruska. A co sovětská invaze z roku 1968? Je třeba říci, že tehdy SSSR nebyl ohrožen, tato jeho akce byla chybným rozhodnutím, které se z dlouhodobého pohledu vymstilo.Dnes je lidstvo na hraně jaderného vyhlazení. Riziko všeobecně zničujícího konfliktu je podceňováno. Nová válka by neměla vítěze, živí by záviděli mrtvým.Děkuji za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211206/ministr-obrany-sr-nad-zahral-na-rusofobskou-strunu-rusove-napadnou-koho-chteji-a-kdy-se-jim-to-hodi-16757854.html

https://cz.sputniknews.com/20211206/lod-s-66-tisici-tunami-uhli-priplula-z-usa-na-ukrajinu-16758009.html

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

ukrajina, rusko, ivan david