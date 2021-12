https://cz.sputniknews.com/20211207/honicka-jako-z-akcniho-filmu-opileho-muze-za-volantem-zastavil-tvrdy-naraz-16774779.html

Honička jako z akčního filmu! Opilého muže za volantem zastavil tvrdý náraz

V sobotu večer se na jihu Brna odehrála honička jako z akčního filmu. Na policii volal muž, který se všiml, že kolem zaparkovaného auta chodí velmi opilý muž a... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

Tak se i stalo a opilý řidič si jel k rychlému občerstvení. Zde ho dostihla místní policejní hlídka, která chtěla muže prověřit. Ten však policisty zpozoroval, a když za ním policejní auto zastavilo, prudce se rozjel a začal ujíždět. Přejel chodník, aby se dostal na silnici. Jeden policista se rozhodl za ním běžet, nicméně na rychle ujíždějící auto to nestačilo. Řidič se vydal směrem k dálnici D1, zde se policistům podařilo jej dostihnout. Tady však začal řidič doplácet na své slabší auto a policisté mu byli v patách. Posledním pokusem o útěk byl manévr, kdy řidič sjel ze šestiproudé silnice k místnímu nákupnímu centru.Vzhledem k tomu, že silnice byla kluzká, situaci nezvládl a rozbil veřejné osvětlení. Tím však ujíždění neskončilo, zbabělec se opět pokusil ujet. Posledním bodem se stala lampa, do které se svým již nabouraným autem narazil.Náraz byl dost velký na to, aby zde řidič zůstal uvězněný a museli být přivoláni hasiči. Z nabouraného auta se kouřilo a řidič byl v bezvědomí. Hasiči jej museli z vraku vystříhat. Řidič však nebyl v autě sám, jeho spolujezdec utrpěl pouze lehká zranění. Policisté nechali řidiči odebrat krevní vzorky, aby se zjistilo, zda se v jeho krvi nachází alkohol či jiná návyková látka.Nehoda v PrazeV pondělí ráno okolo 7:30 byli pražští hasiči zaměstnáni nehodou, která se stala ve Strakonické ulici nedaleko smíchovského nádraží. Pro záchrannou akci musel být použit speciální vyprošťovací automobil. Řidič dodávky zřejmě kvůli zdravotním problémům prorazil zábradlí a nebýt lodi, která zde kotvila, auto by se ponořilo do Vltavy.Z dostupných fotografií z místa nehody lze vidět, že dodávka se díky lodi pravým bokem opřela a nesjela tak do Vltavy, což by mělo vážnější následky. Řidiče odvezla záchranná služba do nemocnice.„Dopravní nehodě předcházely zdravotní komplikace řidiče“ sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.Aby hasiči bezpečně dostali dodávku na pobřeží, bylo nutné zapojit jejich speciální vyprošťovací automobil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

