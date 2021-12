https://cz.sputniknews.com/20211207/hrad-bude-jejich-petikoalice-se-chysta-na-prezidentskou-volbu-16770910.html

Hrad bude jejich? Pětikoalice se chystá na prezidentskou volbu

Jak se těší do prezidentského křesla! Když se jim nepovedlo pana prezidenta Zemana vyštípat z úřadu pomocí Ústavy, tak to zkusí volbami. Pětikoalice má několik... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

Ještě ani Poslanecká sněmovna neschválila novou vládu pod vedením Petra Fialy - jeho ministři až do pátku budou chodit na audienci do Lán - a pětikoalice už sní, jak obsadí Pražský hrad.Ne, ne. Petr Fiala nezavelí do útoku a Piráti neobsadí sídlo českého prezidenta jako ti squateři. Pětikoalice se chystá na prezidentské volby, které se uskuteční už v roce 2023. To znamená, že poměrně brzy.Kandidaturu vážně zvažuje odcházející premiér Andrej Babiš, který chce kabát opozičního poslance nosit jen krátkou dobu. A do tepláků se mu vůbec nechce. Šéf hnutí ANO už organizuje sběr podpisů ve svůj prospěch. První stánek s peticí na Babišovu podporu se objevil v Praze, brzo přibydou další města.A kde je Babiš, tam je i ta pětikoalice. A asi protože to je pětikoalice, tak kandidátů je... ano nejméně pět. Je tu Miroslav Kalousek. Je tu Miloš Vystrčil. Je tu Miroslava Němcová. Je tu Marek Hilšer. A nově se do party toužících po Hradu přidal Vít Rakušan.„Vít Rakušan by byl dobrý. Pro mě je nejhorší situace, že se do druhého kola prezidentské volby dostanou Andrej Babiš a Tomio Okamura," prohlásil v rozhovoru pro CNN Prima NEWS jeden ze zakladatelů strany Starostové a nezávislí Petr Gazdík.Demokratické strany podle něj mají povinnost najít několik kandidátů, kteří by měli šanci se do druhého kola dostat. „Vítek by byl skvělý kandidát a byl by skvělý prezident," zaznělo z Gazdíkových úst.Vypadá to jako inovovaný vtip z první prezidentské volby: sejde se Slovák, Čechojaponec a Rakušan, a budou mezi sebou soutěžit o úřad českého prezidenta. K dokonalosti chybí šmoula.Zájem pětikoalice o Pražský hrad je zřejmý. Gazdík ho jasně popsal. Nedat Babišovi nebo panu Okamurovi vyhrát volby a definitivně ovládnout naší republiku. Jenže spor o kandidáta může být pro vládu Petra Fialy až desturktivní.Není jasné, jak budou vybírat jednoho jediného kandidáta, aby netříštil hlasovací sílu lepšolidí. Budou primárky? Anebo Fiala bouchne do stolu a vybere Vystrčila? Protože sotva ODS bude chtít do boje o Hrad nominovat Kalouska, nebo i toho Rakušana. Zkrátka pětikoalice má na problémy zaděláno.O pěti kandidátech a pětikoalice Sputnik hovořil s politologem Tomášem Doležalem.Babiš, Kalousek, Pavel, Hilšer a teď i Rakušan. To jsou možní prezidentští kandidáti. Není ta převaha z táboru pětikoalice příliš velká?„Jde o převahu optickou, relativní a v konečných důsledcích spíše kontraproduktivní, protože čím více osob z tábora navázaného na tzv. pětikoalici bude nakonec kandidovat, tím více se hlasy voličů mezi ně v prvním kole volby rozmělni a může nastat i situace, že díky tomu nikdo z nich nemusí postoupit do druhého kola. V tomto smyslu je první kolo dvoukolové prezidentské volby to rozhodující. Protože kdyby například v roce 2013, v první přímé prezidentské volbě nominovali svého kandidáta komunisté a kdyby byl do této volby připuštěn Tomio Okamura, Miloš Zeman by do druhého kola nepostoupil, a zřejmě by se už nikdy prezidentem nestal. To znamená, že velmi zásadní pro výsledek volby je počet kandidátů z jednoho ideologicky-politického spektra," říká politolog.Je vůbec pětikoalice schopná se dohodnout na jednotném kandidátovi? Budou dělat primárky, nebo Fiala bouchne do stolu a vybere?„Těžko predikovat. Respektive pětikoalice na vládní úrovni, nebo na úrovni předsedů, se na nějakém společném kandidátovi dohodnout může, ale s vysokou pravděpodobností to nezabrání tomu, aby samostatně a z vlastní vůle kandidovaly osoby oslovující i stejný typ voličů, jako tzv. občanští kandidáti, kteří si nasbírali potřebný počet 50 000 podpisů občanů. Což mohou být dle vlastních vyjádření Miroslav Kalousek, Danuše Nerudová, Michael Kocáb, Klára Long Slámová, Petr Pavel a někteří další. Čili nelze očekávat, že by do volby šel jediný pětikoaliční kandidát," říká pan Doležal.Jeden ze zakladatelů hnutí STAN Petr Gazdík se domnívá, že Vít Rakušan by měl kandidovat na prezidenta, protože hrozí druhé kolo Andrej Babiš proti Tomiu Okamurovi. Rakušan má větší podporu než Babiš a Okamura?„V prvním kole pravděpodobně ne, ve druhém kole už bude situace jiná, je dost možné, že půjde de facto o opakování souboje z prezidentských voleb v roce 2013, kdy proti sobě stáli kandidáti reprezentující liberální, silné proevropskounijní, kosmopolitní tábor na straně jedné, a tábor sociálně konzervativní a spíše euroskepticky naladěný na straně druhé. Proto se vracím k tomu, že klíčové může být i první kolo volby, kdy teoreticky může dojít k tomu, že se např. 5 kandidátů z prostředí pětikoalice tzv. „vystřílí“, když každý z nich získá kolem 10 procent hlasů a do druhého kola postoupí dva kandidáti z tábora reprezentující současnou sněmovní opozici, tzn. třeba právě Andrej Babiš a Tomio Okamura.Rozhodně to nelze vyloučit zejména proto, že prezidentská volba bude společností vnímána jako jakási odveta za letošní sněmovní volby a také proto, že na rozdíl od sněmovních voleb nepropadnou hlasy voličů stran, které celostátně nepřekročí pět procent ze všech odevzdaných hlasů. A tyto hlasy jsou v drtivé většině orientovány do opozice, proti pětikoalici. Druhou alternativou je stav, kdy se jeden z kandidátů z okruhu pětikoalice časem v průzkumech projeví jako jasně nejsilnější a někteří jiní kandidáti jej poté podpoří svým odstoupením a druhé kolo se pak opět stane soubojem zástupců protichůdných politických táborů," míní politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

