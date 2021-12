https://cz.sputniknews.com/20211207/jak-je-to-s-levicove-liberalnimi-hodnotami-mezi-evropany-byl-proveden-pruzkum-16763533.html

Jak je to s levicově-liberálními hodnotami? Mezi Evropany byl proveden průzkum

Jak je to s levicově-liberálními hodnotami? Mezi Evropany byl proveden průzkum

Francouzský institut pro veřejné mínění (IFOP) provedl koncem listopadu v pěti evropských zemích průzkum pro Sputnik, jehož cílem bylo zjistit, jak se jejich... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-07T08:00+0100

2021-12-07T08:00+0100

2021-12-07T08:00+0100

svět

usa

evropa

kultura

liberalismus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/15733394_0:0:1248:702_1920x0_80_0_0_57282ec14ba977dc518a2b8c93744080.jpg

Průzkum, který byl proveden prostřednictvím vyplněného online dotazníku, obsahoval následující otázky:1. Podporujete šíření tzv. cancel culture (kultura zrušení), což je fenomén, který vznikl v USA a znamená vyloučení osoby, skupiny nebo organizace z veřejné sféry kvůli komentářům nebo chování, které jsou vnímány jako problematické, nebo urážlivé?2. V současné době se v amerických médiích stále častěji hovoří o „kritické rasové teorii“, která vychází z myšlenky, že rasismus není jen produktem osobních předsudků, ale je zakotven v právních a politických společenských normách, které je třeba změnit. Někteří se domnívají, že tato teorie může zlepšit demokracii, jiní jsou přesvědčeni, že vede k tomu, že se s lidmi na základě jejich „rasy“ zachází různě, a proto není demokratická. Které tvrzení je vám bližší?3. V září 2021 odvolací soud rozhodl, že děti mladší 16 let mají právo dát informovaný souhlas s léčením, které oddaluje pohlavní dospívání. Tento typ léčby se používá při změně pohlaví. Vy osobně toto rozhodnutí podporujete, nebo jste proti?4. Podporujete, nebo jste proti tomu, aby do školních osnov byly mimo jiné zařazeny informace o homosexuálních párech?5. Podporujete, nebo jste proti zařazení informací o změně pohlaví do školních osnov?Níže uvádíme závěry, ke kterým analytici IFOP na základě průzkumu dospěli:1. Obecně ve všech zemích dominují ti, kteří mají negativní postoj ke kultuře zrušení. Mezi různými komunitními skupinami však existují velké rozdíly v názorech (viz soubor zemí).Přibližně stejný počet respondentů v USA (50 %), Británii (49 %) a Německu (59 %) má negativní postoj ke kultuře zrušení.Ve Francii je situace jiná – počet odpůrců je výrazně nižší (38 %), ale počet nerozhodnutých je také vyšší.2. Obecně platí, že ve všech zemích je přijetí kritické rasové teorie na poměrně nízké úrovni – od 16 % ve Francii po necelou čtvrtinu v Německu (24 %), ale pokud se podíváte podrobněji na jednotlivé země, uvidíte, že existují velké rozdíly v názorech (viz soubory pro jednotlivé země).3. Celkově je ve všech zemích podíl těch, kteří se k takovému soudnímu rozhodnutí staví negativně, vyšší než podíl těch, kteří rozhodnutí podporují.Počet těch, kteří podporují soudní rozhodnutí, je nejvyšší ve Spojených státech – více než třetina (36 %) a Německu (34 %), ve všech zemích je proti takovému rozhodnutí asi polovina respondentů. Ve Francii je vyšší procento nerozhodnutých.4. Obecně platí, že ve všech zemích kromě USA je počet stoupenců zařazení takového obsahu do školních osnov vyšší než počet odpůrců.V USA je největší počet odpůrců takového vzdělávání ve škole a obecně se názory rozdělily – 42 % versus 43 %.Nejvyšší podpora je v Německu – 64 % a počet odpůrců nejnižší - 27 %. V Německu je také nejnižší procento nerozhodnutých (9 %).5. Pouze v Německu je počet těch, kteří podporují začlenění těchto informací do školních osnov, vyšší (53 %) než počet těch, kteří jsou proti (37 %).Ve Francii jsou názory rozděleny rovnoměrně – 41 % a 42 %.V Británii a Spojených státech převažuje počet odpůrců – 44 % oproti 39 % v Británii a 48 % oproti 40 % v USA.Průzkum byl proveden v pěti evropských zemích, přičemž každá z nich reprezentovala populaci starší 18 let. Průzkumu se zúčastnilo celkem 4010 respondentů:∙ Francie: 1 010 respondentů∙ Velká Británie: 996 respondentů∙ Německo: 1 003 respondentů∙ USA: 1 001 respondentůVzorek představuje obyvatele podle pohlaví, věku, geografie. Maximální odchylka vzorku pro údaje za zemi jako celek je +/- 3,1 % s hladinou spolehlivosti 95 %.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211028/podle-pruzkumu-chteji-dve-tretiny-cechu-pojmout-vanoce-usporneji-16314667.html

usa

evropa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, evropa, kultura, liberalismus