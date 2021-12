https://cz.sputniknews.com/20211207/kreml-jednani-putina-a-bidena-bylo-uprimne-a-vecne--16779204.html

Kreml: Jednání Putina a Bidena bylo upřímné a věcné

Kreml: Jednání Putina a Bidena bylo upřímné a věcné

Jak uvedl Kreml, ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Joe Biden jednali o realizaci výsledků rusko-amerického summitu, který se konal v červnu v... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

„Hovořili zejména o realizaci výsledků rusko-amerického summitu, který se konal letos v červnu v Ženevě. Byla konstatována důležitost důsledného plnění dohod dosažených na nejvyšší úrovni a zachování ducha Ženevy při posuzování dvoustranných vztahů a dalších nových problémů mezi Ruskem a USA,“ uvádí se.Biden na summitu s Putinem zdůrazňoval údajnou „výhrůžnou“ povahu pohybu ruských vojsk u ukrajinských hranic. Americký prezident nastínil při jednání s Putinem sankční opatření, které by USA a jejich spojenci byli připraveni uplatnit v případě eskalace na hranicích s Ukrajinou.Oba prezidenti si připomněli spojenectví za druhé světové války a zdůraznili, že to by mělo sloužit jako příklad pro budování kontaktů. Putin a Biden prohlásili, že Rusko a USA by měly udržovat dialog a kontakty s ohledem na odpovědnost za udržení bezpečnosti a stability. Rozhovoru mezi Putinem a Bidenem dominovaly ukrajinské otázky a nedostatečný pokrok v plnění minských dohod. Putin na konkrétních příkladech ilustroval Bidenovi destruktivní linii Kyjeva, jejímž cílem je úplná likvidace minských dohod.Putin navrhl, že USA by měly zrušit všechna nahromaděná omezení fungování diplomatických misí, aby se normalizovaly další aspekty vztahů.Oba prezidenti uvedli, že spolupráce je neuspokojivá, a to včetně potíží s diplomatickými misemi. Ruský prezident vyjádřil v rozhovoru s Bidenem vážnou obavu v souvislosti s provokačními kroky Kyjeva proti Donbasu.Putin konstatoval, že by neměla být odpovědnost přenášena na Rusko, jelikož NATO činí nebezpečné pokusy osvojení území Ukrajiny. Ruský prezident svému americkému protějšku řekl, že Rusko má silný zájem na získání spolehlivých záruk, které vylučují expanzi NATO na východ.Jednání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a americkým prezidentem Joem Bidenem trvala dvě hodiny. Zasedání se konalo prostřednictvím videa. Novinářům byly ukázány pouze první záběry jednání, kde se hlavy států pozdravily a vyměnily si několik slov. Jednání se poté konalo za zavřenými dveřmi. Jednalo se o druhé setkání obou prezidentů. První setkání se konalo osobně v červnu v Ženevě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

