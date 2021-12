Lídr slovenského Směru-SD se opřel do Matoviče kvůli poukazům pro důchodce a plyšákovi na židli

https://cz.sputniknews.com/20211207/lidr-slovenskeho-smeru-sd-se-oprel-do-matovice-kvuli-poukazum-pro-duchodce-a-plysakovi-na-zidli-16774998.html

Slovenský ministr financí Igor Matovič přišel s novým návrhem, jak motivovat důchodce k očkování. Tímto návrhem je poukaz v hodnotě 500 euro a také kompenzační... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

Předseda Směru-SD Fico má ale na motivaci lidí jiné názory. Informuje o tom slovenská televizní stanice TA3. Robert Fico uvedl, že Matovič není problémem opozice, spíš samotné koalice.„Když někdo, kdo byl chvíli předseda vlády Slovenské republiky a teď je ministrem financí, jde na vlastní tiskovou konferenci a potřebuje tam židli s medvídkem, na kterého se dívá, tak se zdá, že má nějaký vážný psychiatrický problém,“ uvedl dál Fico.„Nás vůbec to, co říká pan Matovič, nezajímá,“ doplnil Fico. Nápad s poukazy pro důchodce podle něj Směr nepodpoří.Lídr Směru dále kritizoval poukazy a také dřívější nápad z dílny Matoviče – očkovací loterii. Podle Fica tyto návrhy k očkování nikoho nemotivují. Očkovací loterie stála stát 30 milionů euro, ale podle expertů neměla velký efekt. K očkování přesvědčila pouze 0,04 procenta lidí. Lídr opozičního Směru to považuje za kupování lidí. Odmítá také tvrzení, že by jeho vláda způsobila přeplnění nemocnic. Fico uvedl, že pozitivně testovaným pacientům by dali léky a „pracovali“ by s nimi.Ficovi se kromě toho nelíbí, že Matovič nabízí důchodcům vodní atrakce v podobě tobogánů a má za to, že je tím spíš uráží. Pro seniory je spíš aktuální finanční hotovost 500 euro a neměla by být vázána na očkování.„Očkovat by se měli lidé dát kvůli zdraví, a ne penězům,“ řekl Fico. „Když se budeme k lidem chovat normálně a slušně, podstatně více lidí by šlo na očkování,“ uvedl Fico a dodal, že dobrovolnost očkování je základ. Rovněž zdůraznil, že on sám očkování nikomu nevymlouval.Poukazy na 500 euroSlovenský ministr financí Igor Matovič nabídl pomoc 500 milionů eur provozům, které byly dotčeny pandemií v první, druhé a třetí vlně pandemie covidu-19. Provozy jsou rozděleny do tří kategorií: HORECA, kultura, služby. Do kategorie HORECA patří hotely, penziony, restaurace a kavárny. Kultura se vztahuje na divadla, koncerty, galerie a muzea. Do kategorie služeb pochopitelně patří kadeřnictví, masážní salony, manikúra, pedikúra, fitness nebo wellness centra.Peníze by se podle Matoviče měly k provozům dostat prostřednictvím poukazů pro důchodce.Důchodci ve věku nad 60 let by dostávali poukazy na 500 eur na služby v těchto dotknutých provozech po absolvování třetí dávky očkovací látky a také za očkování první dávkou.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

