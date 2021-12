https://cz.sputniknews.com/20211207/lipavsky-se-zemanem-mluvil-40-minut-debatu-oznacil-za-vecnou-a-korektni-16771781.html

Lipavský se Zemanem mluvil 40 minut. Debatu označil za věcnou a korektní

Lipavský se Zemanem mluvil 40 minut. Debatu označil za věcnou a korektní

Prezident Miloš Zeman dnes na zámku v Lánech přijal dalšího kandidáta na ministra. Jan Lipavský byl nominován na ministra zahraničí nové vlády Petra Fialy. Po... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-07T12:34+0100

2021-12-07T12:34+0100

2021-12-07T13:15+0100

česko

česká republika

miloš zeman

jan lipavský

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1b/12710821_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e778163c4c1a8a122501b4ea8fdc24eb.jpg

Lipavský novinářům po jednání se Zemanem uvedl, že náplní byly otázky k české zahraniční politice, nechyběla otázka V4 nebo vztahy k Izraeli. Na briefingu nechtěl Lipavský rozebírat podrobně, v jakých oblastech měli se Zemanem jiné názory. Vyjádřil však přesvědčení, že rozdílnost názorů není důvodem pro nejmenování vlády.Uvedl také, že ve věci jmenování vlády je nutné postupovat podle Ústavy.Co se priorit týče, považuje za klíčové budovat konsenzus v zahraniční politice na základě dialogu mezi vládou, prezidentem, šéfy parlamentních komor a dalšími klíčovými aktéry. Jako důležité označil i otázky ekonomické prosperity, bezpečnosti i vztahů se světovými velmocemi - Spojenými státy, Ruskem a Čínou.Nutno podotknout, že již dříve hovořil Lipavský o nutnosti revize vztahů s Ruskem a Čínou. Podle jeho mínění je pro ČR dlouhodobě nevýhodné zařazení země na ruský seznam nikoli přátelských zemí. Za důležité považuje úsilí o normalizaci vztahů.Jednání v „akváriu“Onemocnění covid-19 se nevyhnulo ani hlavě státu prezidentu Miloši Zemanovi. Kvůli tomuto onemocnění musel, stejně jako všichni ostatní, na 14 dnů do karantény. Vzhledem k tomu, že bylo nutné jmenovat nového předsedu vlády, kterým se stal Petr Fiala, byla pro jednání vytvořena speciální ochranná skleněná „kostka".Tuto speciální „kostku" z plexiskla využíval každý den, aby mohl jednat s kandidáty do vlády.Vzhledem k tomu, že pozitivní test na koronavirus měl prezident 25. listopadu, izolace by mu mohla skončit ve čtvrtek. Koronavirus se u prezidenta Zemana zjistil v ten samý den, kdy byl propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice. Bylo tedy nutné, aby se do nemocnice vrátil a byly mu podány monoklonální protilátky. V nemocnici setrval další dva dny a poté se vrátil do Lán. Nového premiéra Petra Fialu jmenoval o den později.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211206/dalsi-navsteva-u-zemana-langsadlova-s-prezidentem-mluvila-o-zakladnim-i-aplikovanem-vyzkumu-16763764.html

https://cz.sputniknews.com/20211206/zeman-uz-nebude-muset-jednat-v-akvariu-16766323.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, miloš zeman, jan lipavský