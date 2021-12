https://cz.sputniknews.com/20211207/ministerstvo-zahranici-ciny-prohlasilo-ze-usa-zaplati-za-bojkotovani-olympiady-v-pekingu-16770060.html

Ministerstvo zahraničí Číny prohlásilo, že USA „zaplatí“ za bojkotování Olympiády v Pekingu

Ministerstvo zahraničí Číny prohlásilo, že USA „zaplatí“ za bojkotování Olympiády v Pekingu

Čína vyjádřila USA protest proti rozhodnutí americké strany o diplomatickém bojkotu Zimních olympijských her v Pekingu, prohlásil na briefingu oficiální mluvčí... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-07T11:53+0100

2021-12-07T11:53+0100

2021-12-07T11:53+0100

svět

čína

usa

sport

olympijské hry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/16770147_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_a06f9406456379d415c84f90e2c9bf28.jpg

Neuvedl přitom, o jaká protiopatření jde, zdůraznil jenom, že Washington „zaplatí za mylné počínání“.Když komentoval skutečnost, že Washington spojuje toto rozhodnutí s porušováním lidských práv v Číně, Zhao Lijian poukázal na to, že „USA vyrobily lež století o takzvané genocidě v Sin-ťiangu, která byla už dávno vyvrácena fakty“.„USA se z ideologické předpojatosti a na základě lží a pověstí snaží zabránit uspořádání Zimní olympijských her v Pekingu, ale to jen ukáže lidem zlomyslné záměry americké strany. Co se týče genocidy: zločiny, které se páchaly proti Indiánům, to byla ta pravá genocida,“ řekl Zhao Lijian.Podle jeho slov „přístup USA vážně porušuje zásadu politické neutrality sportu, kterou stanovuje Olympijská charta.V pondělí Bílý dům oznámil, že nepošle oficiální delegaci na ZOH do Pekingu. Diplomatický bojkot, jak se tomu říká v USA, se netýká amerických sportovců. Administrativa slíbila, že je bude podporovat z domova. Čínské úřady jsou přitom přesvědčeny, že Washingtonem vyhlášený „diplomatický bojkot“ nezabrání úspěšnému konání ZOH. Jak oznámili Sputniku na Velvyslanectví Číny v USA, Čína ani nepozvala politické představitele USA na olympijské hry.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211206/usa-oficialne-informovaly-o-diplomatickem-bojkotu-zimnich-olympijskych-her-v-pekingu-16767624.html

čína

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

čína, usa, sport, olympijské hry