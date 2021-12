https://cz.sputniknews.com/20211207/nesabotujte-zavadene-povinne-ockovani-rakusan-chtel-podekovat-lekarum-v-komentarich-to-ale-vrelo-16772334.html

„Nesabotujte zaváděné povinné očkování.“ Rakušan chtěl poděkovat lékařům, v komentářích to ale vřelo

Šéf Starostů a nezávislých a kandidát na budoucího minstra vnitra Vít Rakušan zřejmě ani netušil, co způsobí za smršť svým novým videem a příspěvkem na... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

Rakušan zveřejnil na sociálních sítích video, kde děkuje. V psaném textu vysvětluje, že děkuje všem lékařům, zdravotníkům, policistům, hasičům, příslušníkům Armády ČR, dobrovolníkům, studentům, lékárníkům, pomocníkům při trasování, těm, kteří obětovali své pohodlí.Pod jeho příspěvkem se však rozhořela debata, přičemž část sledujících byla k Rakušanovi více než kritická. Jde totiž o povinné očkování. O povinném očkování pro jednotlivé profese a pro lidi nad 60 let již dříve mluvil Andrej Babiš. Vyhláška již má být na stole. Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jana Maláčová uvedla, že měli pouze technické připomínky.Šéf lidovců Marian Jurečka v nedělních Otázkách Václava Moravce uvedl, že budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zruší povinnost očkování pro lidi nad 60 let. Podle Jurečky v takové podobě není možné vyhlášku akceptovat.Vláda premiéra Andreje Babiše v demisi nadále trvá na zavedení povinného očkování, i když s tím nastupující vládní koalice nesouhlasí. „Ministerstvo zdravotnictví dokončilo vyhlášku o povinném očkování. Do konce týdne by měla být ve Sbírce zákonů,“ uvedl po pondělním jednání ministr zdravotnictví Vojtěch, který zároveň vyzval ke zrušení vánočních večírků.Kritika k RakušanoviPrávě kvůli povinnému očkování se do Rakušana lidé pustili. „Jestli jim chcete opravdu pomoct, tak proboha nesabotujte zaváděné povinné očkování... Když už nemáte odvahu ho zavést plošně jako v AUT, tak aspoň ty seniory... A tvrdě to vymáhejte pod vysokými pokutami. Většina seniorů se nepostaví na odpor. Tím zdravotníkům pomůžete nejvíc,“ napsal jeden z uživatelů.Někteří neskrývali zklamání. „Za mě velké zklamání, jak se stavíte k pandemii, zrušení povinného očkování, neřešení situace ve školách...moc prosím sledujte alespoň vy MeSES, Pavla Řeháka, Jana Kulveita...jsou to odborníci a mnohokrát se ukázalo, že měli pravdu...“Další nešli s kritikou daleko: „Vy strašně moc chcete, a proto moc tlačíte na pilu, začínáte být směšný.“Někteří sledující navrhli i svůj postup. „Dobrý den, pokud nechcete zavést povinné očkování ohrožených skupin, motivujte odmítače finančně… uvidíte, jak budou měnit názor… a stát to vyjde levněji, než jejich následná nákladná léčba.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

