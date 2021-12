https://cz.sputniknews.com/20211207/pirati-maji-problem-protoze-jsou-k-smichu-primator-hrib-podle-nich-neplni-program-16768169.html

Piráti mají problém, protože jsou k smíchu. Primátor Hřib podle nich neplní program

Piráti mají problém, protože jsou k smíchu. Primátor Hřib podle nich neplní program

Na pražském magistrátu vládne pevnou rukou pirát Zdeněk Hřib, nové komunální volby nás čekají v říjnu 2022. Již na začátku prosince Piráti debatují, jestli by... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-07T08:32+0100

2021-12-07T08:32+0100

2021-12-07T08:32+0100

česko

česká republika

praha

pirátská strana

zdeněk hřib

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1212/55/12125571_0:184:1440:994_1920x0_80_0_0_56720c573b6f8b01c33ebbd1581f89a6.jpg

Piráty v lednu čeká celostátní fórum, na kterém se rozhodne o osudu Zdeňka Hřiba. Třetina straníků mu vyčítá nedostatečné plnění pirátského programu, především se jim nelíbí situace v oblasti dopravy a IT.Tomu se nelíbí netransparentní jednání v souvislosti s IT zakázkami a také to, že nepodporoval starosty a radní jednotlivých městských částí. „Kde jsou naše otevřené systémy, které budou moci využívat městské části a další obce? Vždyť se kvůli němu pirátské digitalizaci všichni tak akorát smějí,“ pokračuje Dvořák s připomenutím sporů kolem toho, kdo konkrétní IT zakázky vyhrál.Na pirátském fóru kandidaturu Hřiba podpořilo 72 členů, naopak 46 z nich bylo proti. Ze 135 hlasujících se 16 zdrželo.Problém s dopravouDalším problémem je podle některých členů doprava. Podle Ondřeje Kališe se Hřib málo zasazoval o komplexní zlepšení dopravní situace pro pěší a cyklisty.Další kandidátiDo boje proti Hřibovi půjde radní Prahy 12 Jiří Brůžek, molekulární genetička a matka sedmi dětí Magdalena Opletalová a pražská zastupitelka Jana Komrsková.Finálového dvoukolové volby se zúčastní kandidáti, kteří v anketě na pirátském fóru získají minimálně 46 hlasů. Například Brůžek má zatím více hlasů než Hřib. 9. prosince proběhne debata zájemců o lídra, následovat bude samotná volba, která 20. prosince odhalí lídra či lídryni pražské pirátské kandidátky.Hřibova drahotaBývalá první místopředsedkyně ODS a zastupitelka hlavního města Prahy Alexandra Udženija poukázala na plány Pirátů, kvůli nimž obyvatelé Prahy mohou přijít o část svých peněz. Politika pražských Pirátů v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem již přivedla ke zvýšení životních nákladů místních obyvatel, není to ale u konce.I když občanští demokraté se chystají na společné vládnutí s Piráty na celostátní úrovni, kritikou vůči členům Pirátské strany na pražském magistrátu vůbec nešetří. Podle vlastních slov mají k tomu pádné důvody, a sice to, že svou politikou Piráti prodražují život pražských obyvatel. Na svém twitterovém účtu o tom píše například vlivná členka ODS a nynější zastupitelka hlavního města Prahy Alexandra Udženija, která mimo jiné zdůrazňuje, že zdražování služeb v Praze se neodráží na jejich kvalitě, která zůstává na stejné úrovni, či se dokonce zhoršuje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211203/je-jasno-policiste-nebudou-stihat-novinare-kroupu-a-cirokovou-kvuli-clanku-o-hamackove-ceste-do-rf-16735616.html

https://cz.sputniknews.com/20211130/hribova-drahota-politici-z-ods-se-dozvedeli-o-neprijemnem-piratskem-vanocnim-darecku-pro-prazany-16697362.html

česká republika

praha

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, praha, pirátská strana, zdeněk hřib