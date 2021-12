https://cz.sputniknews.com/20211207/posledni-vanoce-ve-dvou-tenistka-pliskova-je-tehotna-s-fotbalistou-hanckem-16769269.html

„Poslední Vánoce ve dvou." Tenistka Plíšková je těhotná s fotbalistou Hanckem

„Poslední Vánoce ve dvou.“ Tenistka Plíšková je těhotná s fotbalistou Hanckem

Tenistka Kristýna Plíšková je těhotná. Sestra úspěšnější Karolíny Plíškové to včera oznámila na Instagramu, kde zveřejnila fotografii se svým snoubencem a... 07.12.2021

Plíšková již dva roky tvoří pár s hráčem pražské Sparty Dávidem Hanckem. Zasnoubeni jsou od léta.Tenistka oznámila radostnou novinku na sociální síti se slovy „Navždy Ano“, která napsala pod společnou fotografii, na níž ukazuje prsteníček se zásnubním prstýnkem.Do svého partnera, který pochází ze Slovenska, je zamilovaná až po uši. Loni si spolu vyrazili na prosluněnou dovolenou do Chorvatska. Je vidět, že jsou spolu šťastní. Chodí spolu dva roky a Kristýna tvrdí, že když se seznámili, vůbec netušila, že je Dávid Hancko fotbalista. Jejich známost prý začala lajkem na Instagramu.Jak se seznámit s hvězdou?Tenistka Kristýna Plíšková byla v červenci hostem pořadu Česká ulička na O2 TV Sport. Moderátor Michal Hrdlička se zajímal i o tenistčin vztah se slovenským fotbalistou Dávidem Hanckem. Ve 21. století za nový vztahem stojí jeden osudný lajk.Kristýna Plíšková se rozpovídala, že na samotném počátku ani nevěděla, že Dávid Hancko je fotbalista, který v uplynulé fotbalové sezóně hostoval v pražské Spartě. Celý vztah podle tenistky začal jedním lajkem na Instagramu.„Já mu na Instagramu dala lajk a on se toho chytil. Začali jsme si psát, pak z toho bylo hned společné bydlení a teďka plánujeme velkou budoucnost,“ uvedla Plíšková v pořadu. „Ani jsem nevěděla, že je fotbalista. Vypadal vysokej, to mě zaujalo. Zdálo se mi, že je to sympaťák a hodnej kluk, což se i potvrdilo,“ dodala k seznámení sestra Karolíny Plíškové.Na první randě si Plíšková doslova počkala, protože musela čekat až do čtyř do rána. „Posouval se jim let, už to jinak nešlo, tak jsem si řekla, že třeba zapůsobím,“ uvedla se smíchem.Kristýna Plíšková pochází z rodiny Radka Plíšky a Martiny Plíškové. Tenisu se věnuje již od svých čtyř let. Tenis hraje profesionálně i její o dvě minuty mladší dvojče Karolína Plíšková, s níž v počátečních fázích kariéry Kristýna obvykle na turnajích hrála čtyřhru. Zajímavé je, že Kristýna hraje levou rukou, kdežto Karolína při hře drží raketu pravou rukou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

