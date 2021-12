https://cz.sputniknews.com/20211207/proc-je-v-cr-hodne-kritiky-zenskeho-hokeje-reprezentantka-mlynkova-rozlustila-myty--16776801.html

Proč je v ČR hodně kritiky ženského hokeje? Reprezentantka Mlýnková rozluštila mýty

Výtečná hra ženského hokejového týmu zaručila české reprezentaci místo na Zimní olympiádě v Pekingu. K historickému úspěchu přispěla také útočnice Natálie... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

Týmová hra, kde rozhodují vteřinyProč jste v dětství dala přednost hokeji, a nikoliv gymnastice, krasobruslení či tanci?Moc se mi líbilo, že je to kolektivní hra a nejrychlejší na světě. Není čas na rozhodování, rozhodnutí se musí udělat ve zlomku vteřiny a věří se v to nejlepší. Jedna jediná chyba může rozhodnout celý zápas, celý turnaj, a to mě už odmalička hrozně bavilo.Staly se vám kvůli vaší zálibě v hokeji nějaké vtipné situace?Určitě. Vtipných situací bylo, je, a vždycky bude hodně. Je to zábava na ledě i mimo něj, v týmu si vytvoříte přátele na celý život a s holkami/kluky člověk v šatně zažije momenty, které nezažije s nikým jiným. V hokejové šatně se vždycky něco děje.Českou ženskou reprezentaci trénuje Tomáš Pacina. V zámoří si udělal velké jméno jako trenér hokejových dovedností. Pracoval se superhvězdami, jako jsou Sydney Crosby, Jarome Iginla či John Tavares a další. Jak hodnotíte zkušenosti, o které se s vámi dělí?Tomáš je celkově výborný trenér, který nám předává zkušenosti z hokeje i ze života a trvá na tom, abychom byly nejenom výborné na ledě, ale i mimo něj. Přinesl do našeho týmu něco, co nám chybělo a co jsme potřebovaly. Po celou dobu na všech akcích je neuvěřitelná pohoda, a to obzvlášť díky němu. Přinesl nový náboj, novou energii a sílu do týmu.Klišé o ženském hokejiVe volejbale mají dívky zakázáno nosit náušnice, prsteny a jiné šperky. Platí podobné zákazy i v hokeji? Můžete si například udělat manikúru?U nás to tak není. Žádné zákazy u nás nejsou a většina z nás nosí náušnice a řetízky. Prstýnky si většinou sundáváme skrz to, že držíme hokejku a dostaneme hodně ran do ruky a do prstů, stejně je to i s náramky. Ale určitě se najdou výjimky, které hrají i s prstýnky a s náramky, spoustu holek má na druhou stranu hodinky. Je to hodně individuální a i výjimky se najdou. Co se týká manikúry, tak některé holky ano a některé ne. Záleží na preferencích.Existuje názor, že se ženský kolektiv z hlediska emocí nedá přirovnat k mužskému. Jedná se o stereotyp? Zažívaly jste kritické okamžiky ve Vašem týmu?Tak přece jenom jsme holky a musíme být trénované trochu jiným způsobem než kluci, holky si berou všechno osobně, musí se nám všechno vysvětlit. Na druhou stranu to neznamená, že jsme nějaké hysterické a nic neustojíme, to si myslím, že kolikrát holka vydrží víc než kluk. Dokážeme se kousnout a být tvrdé. Co se týká naší hry, našich zápasů, tak je to hodně o mentální stránce. A co se týká trénování, tak je důležité, aby byla kritika konstruktivní.U některých typů sportu jsou ženy chráněny před vztahy s muži, aby to prospívalo jejich sportovní kariéře. Nebrání hokej vašemu soukromému životu?Ne, hokej mému osobnímu životu nebrání a co se bavíme s holkami, tak jim taky ne. Je to samozřejmě náročnější, co se týká času a častého cestování, ale když člověk potká správného partnera, tak se to dá zrealizovat a pracovat na tom.Ruská hokejová brankářka Anna Prugovová v rozhovoru tvrdila: „Stále existuje stereotyp: pokud jsi hokejista, musíš mít vyražené zuby, zlomený nos, vážit nejméně 100 kg. Domnívají se, že bys měla být hrubá žena.“ Existuje něco podobného v českém hokeji?Tohle si myslím, že je přes čáru. Je to přežitek, v českém hokeji vyniká chytrost a ne hrubá síla. A za mřížkami jsou schované krásné holky, které člověk potkává na ulici každý den.Některé sportovkyně se setkávají se sexismem a často se objevuje tvrzení, že se nezabývají ženským, ale chlapským povoláním. Ruská hokejová trenérka Alexandra Kapustina prohlásila, že negativní komentáře k přenosu ženského hokeje vždy mají pouze muži. Všimla jste si toho ve vaší sportovní kariéře?Něco na tom bude, většinou přichází kritika od mužů a holky to více obdivují, než kritizují. Samozřejmě se najde i kritika od holek, ale myslím si, že celkově se doba posunuje dopředu a ve světě, co se týká kritiky, tak se to začíná zlepšovat. Konec konců proč kluci můžou dělat gymnastiku nebo tancovat a holky nemůžou hrát hokej? Fotbal nebo florbal byl taky klučičí sport kdysi dávno a dneska, když hraje holka fotbal nebo florbal, tak je to normální věc. Jenom je škoda, že v Česku je pořád hodně kritiky na ženský hokej, doufáme, že se to postupem času zlepší.Některé hokejistky se účastní odvážných photo shootů. Co si myslíte, jedná se v tomto případě o způsob popularizace ženského hokeje, nebo o snahu sportovkyň dokázat si, že jsou krásné?V tomhle se vůbec neorientuji a nevím, jaký to má účel. Nemyslím si, že tohle patří k hokeji a nevím, jaké jsou dané cíle, nemůžu mluvit z vlastních zkušeností.Profesní kariéra hokejistkyNyní trénujete v americkém hokejovém týmu Vermont Catamounts. Co si myslíte o práci v novém týmu? Nakolik je náročné skloubit toto nové povolání s působením v českém národním týmu?Každý D1 univerzitní tým v Americe má profesionální přístup a hraje nějaký systém, spousta hráček (i v našem národním týmu) si prošlo tímhle univerzitním hokejem a myslím si, že je to výborná kombinace, co se týká studia a hokeje dohromady. Nejnáročnější se skloubením je ten čas, který se ve škole zamešká a lítání z jednoho konce světa na druhý. Ale kdyby nás to nebavilo, tak bychom to nemohly dělat. Reprezentovat svoji zemi v jakémkoliv sportu je obrovská pocta a my to nemáme jinak. Vždycky se na každou reprezentační akci moc těšíme.Platy hokejistů v mužských klubech se počítají na miliony. Kolik nul bychom měli odečíst, abychom se dostali na průměrný plat hráčky ženské reprezentace? Je finanční ohodnocení dostačující k tomu, aby se hokejistky zabezpečily jenom pomocí hokeje?Tak to bohužel musíme odečíst úplně všechny nuly… Je to hrozně moc smutné, ale realita je taková, že holky si hokejem nevydělávají. Peníze a prostředky, které jsou poskytnuty, nestačí na zabezpečení. Maximální, co jde dostat, je se uživit, dokud se aktivně hraje (a ani to většina nemá), ale ne si vydělat nebo se zabezpečit na budoucnost. Moc si přejeme, aby se podmínky zlepšily, protože jsou ve světě profesionálky, co si to zaslouží. Ženský hokej je profesionální sport jako každý jiný, ale bohužel tam ty finance pořád chybí. Když už je dostudovaná škola, tak holky mimo tréninky musí chodit do různých prací si přivydělat a postarat se o sebe, to ještě ani nemluvíme o zakládání rodin apod.Od roku 2019 se seniorskou reprezentací jezdíte na MS. Nedávno jste na závěr olympijské kvalifikace v Chomutově porazily Maďarky a tím ženský tým poprvé postoupil na olympiádu. Na který zápas nejvíce vzpomínáte a proč?Určitě teď nejčerstvější vzpomínka na co budeme všichni dlouho vzpomínat a byl to jeden z největších turnajů našich kariér (ne-li ten největší), byla letošní kvalifikace na OH, která se konečně povedla v náš prospěch. To byl jeden z nejvíc emocionálních turnajů i kvůli tomu, že se hrálo před domácím publikem. A jinak bych asi vyzdvihla moje první MS se seniorskou reprezentací ve Finsku v roce 2019. Tam jsme si to všichni ohromně užívali po celý ten turnaj, i když jsme nakonec prohráli 3:1 ve čtvrtfinále s Finkami. Na ten turnaj vzpomínám velice hezky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

