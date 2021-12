https://cz.sputniknews.com/20211207/prusvih-pekarove-pri-slovenskem-lockdownu-vyrazila-na-malou-fatru-16773645.html

Průšvih Pekarové? Při slovenském lockdownu vyrazila na Malou Fatru

Nová předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová nedávno vyrazila na Slovensko, kde při vyhlášeném lockdownu vyrazila na výlet na Malou Fatru... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

V sobotu Pekarová Adamová sdílela fotografie z horské túry ve středisku Martinské hole. Ale na Slovensku nadále platí vyhlášený lockdown. Neporušila tak nová předsedkyně Poslanecké sněmovny některá z opatření?Pekarová Adamová Slovensko navštívila s manželem Tomášem Pekarem, jehož širší rodina žije v okrese Žilina.Když se podíváme na slovenská omezení, píše se v nich, že rodinu v jiné domácnosti lze navštívit pouze za účelem neodkladné péče či péče o děti, nikoli tedy ze společenských důvodů. Splňuje výlet paní předsedkyně tyto podmínky?Slovenský lockdown zahrnuje zákaz vycházení, výjimkou je cesta do zaměstnání nebo do školy, na nákup nevyhnutelného zboží a služeb, na očkování nebo do přírody v rámci okresu.Tato slova potvrdilo také Velvyslanectví České republiky v Bratislavě, podle kterého také stačí, když je člověk očkovaný.Prodloužení lockdownuSlovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský na pondělním briefingu potvrdil, že jde na vládu s požadavkem na prodloužení platných protipandemických opatření do 16. prosince.Ministerstvo zdravotnictví připravilo společně s odborníky návrh, podle něhož by se mělo další období, pokud jde o pandemická opatření, rozčlenit do tří fází.V první fázi, do 16. 12., by měl lockdown trvat v takové podobě, jak se realizuje nyní. Opatření by se měla přísněji kontrolovat, ale zpřísňovat se nebudou. Lidé by měli omezit návštěvy, esenciální obchody budou fungovat tak jako doposud.Ve druhé fázi, od 17. 12. do 24., by se měly otevřít všechny obchody pro očkované i pro ty, co překonali covid. Fungovat budou také provozy péče o lidské tělo či bohoslužby a fitness. V režimu „základ“ budou nadále dostupné esenciální obchody. Domácí potřeby či obuv však již nebudou mezi těmito obchody zařazeny. V tomto termínu také navrhne, aby v rámci základního režimu fungovaly esenciální obchody do 22:00, přičemž na 25 čtverečních metrů by měla být jedna osoba.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

