Simona Krainová v lockdownu sedět nebude, kam se modelka s rodinou chystá?



„Měli jsme letět na Srí Lanku na detoxikační program. Pak jsem si přečetla náročný program a raději jsme to přesunuli,“ řekla Krainová.Na leden však Simona přeci jen má cestovatelské plány: „Asi pojedeme do Paříže se nadechnout ciziny. Poté pojedeme s manželem asi na Barbados a kluky vezmeme asi do Thajska. Pojedeme asi taky do New Yorku,“ prozradila Simona.Její dva kluci prý lásku k cestování zdědili po ní, a proto se jim snaží ukázat svět a nové země: „Chtěla bych jim ukázat svět, který jsem rychle proběhla. Už se zajímají o nové věci,“ dodala.Pokud by však opět došlo k dalšímu lockdownu, Krainová uvedla, že opět asi sbalí kufry a pojede s rodinou do tepla.Nový člen rodinyKrainová se nedávno na svých sociálních sítích pochlubila novým přírůstkem do rodiny. Kdo by si však myslel, že k synům Brunovi a Maxovi přibude další sourozenec, mýlil by se. Modelka si totiž pořídila druhou čivavu, která dostala jméno Aisha.Podle nejnovějšího příspěvku má Simona o zábavu postaráno. Angi a Aisha jsou totiž moc hraví, a nenechají paničku v klidu.Uživatelé byli samozřejmě bez sebe.„Mega porce roztomilosti. Kdo by nemiloval čivavy?“ ptá se jedna z uživatelek.„Bože, to jsou lásky, lepší jak nějaká televize plná negativních věcí, na ně bych koukala celé hodiny,“ pochvaluje si další sledující.Aisha hned dostala kompliment: „Ale to té malé bílé kozičce myslí. Hned jak se míček uvolnil, tak šup šup pro něj,“ poznamenává jedna z uživatelů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

