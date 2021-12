https://cz.sputniknews.com/20211207/slovenska-koalice-se-dohodla-na-bonusu-300-eur-pro-seniory-a-otevreni-obchodu-pro-ockovane--16775645.html

Slovenská koalice se dohodla na bonusu 300 eur pro seniory a otevření obchodů pro očkované

Koalice na Slovensku dospěla k dohodě ohledně protikoronavirových opatření a také v otázce motivace důchodců k očkování. Na společné tiskové konferenci... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

V souladu s touto dohodou budou moci senioři nad 60 let, kteří byli očkováni třemi dávkami vakcíny proti covidu-19 nebo se naočkují další dávkou, dostat od 100 do 300 eur. Dalším bodem, na kterém se slovenská koalice dohodla, je, že od 10. prosince se otevřou obchody pro ty, kteří byli očkováni nebo nemoc prodělali. Od pondělí 13. prosince druhý stupeň základních škol a střední školy přecházejí na distanční výuku. Zákaz vycházení i nouzový stav by měly platit i nadále. Na dnešní tiskové konferenci o tom informoval ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský.Během tiskové konference slovenský ministr financí Igor Matovič informoval, že vládní koalice se dohodla na hraničním počtu pacientů v nemocnicích. Když bude dosaženo této hranice, ministr zdravotnictví může zrušit rozvolňování protikoronavirových opatření. Dodal, že o přesném hraničním počtu budou ještě veřejnost informovat. Igor Matovič dále uvedl, že lidé nad 60 let, kteří se nechají očkovat třetí dávkou, dostanou 300 eur hotově. Kdo se nechá očkovat alespoň první dávkou ještě do Vánoc, dostane 200 eur. Ministr financí dále uvedl, že důchodce, který se již nechal očkovat dvěma dávkami, jeho nabídce neodolá a půjde si dát i třetí dávku. „Z této těžké krize nás můžou vytáhnout jenom tito lidé,“ dodal Matovič. Podle něj tímto způsobem došlo k lehkému zvýhodnění těch, kteří byli odpovědní a nechali se očkovat.Připomeňme, že ministr financí Igor Matovič dříve navrhl motivovat důchodce k očkování prostřednictvím poukazů. Od svého prvního záměru ale upustil a rozhodnutí o 300 eurech hotově označil za kompromis.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

