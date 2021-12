https://cz.sputniknews.com/20211207/slovenska-policie-uvedla-jake-jsou-nejvetsi-hrozby-na-slovensko-ukrajinske-hranici-16771945.html

Slovenská policie uvedla, jaké jsou největší hrozby na slovensko-ukrajinské hranici

Slovenská policie uvedla, jaké jsou největší hrozby na slovensko-ukrajinské hranici

Hlavními hrozbami na společné slovensko-ukrajinské hranici zůstává nadále nelegální migrace zločineckými skupinami a pašování zboží, zejména tabákových...

Během on-line jednání, které proběhlo v minulém týdnu, se na tom shodli hraniční zmocněnci obou zemí, ředitel úřadu hraniční a cizinecké policie Prezídia Policejního sboru SR Robert Gucký a hlavní představitel Státní pohraniční služby Ukrajiny Serhii Deineko.Informoval o tom mluvčí Prezídia Policejního sboru Michal Slivka. Tématem byla také nelegální migrace v Bělorusku a migrační trasy. Zvýšenou pozornost věnovali také nepříznivé situaci v oblasti nelegální migrace v Bělorusku a možnému dopadu v případě odklonu současných migračních tras směřujících do Polska a Litvy. Ukrajinský hlavní hraniční zmocněnec podotkl, že situaci důsledně monitorují.Ve směru z Běloruska zatím zadrželi jen dva státní příslušníky Kuby. Ujistil, že pokud by se situace zhoršila a části migrantů by se podařilo vstoupit z území Ukrajiny na území Slovenska, dodržovat budou Dohodu mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o readmisi osob. V praxi to znamená, že takové migranty budou přebírat zpět na území Ukrajiny.Situace na bělorusko-polské hraniciV listopadu se u bělorusko-polských hranic vytvořila skupina migrantů, převážně Kurdů, která čítala více než dva tisíce osob. Migranti se pokusili prolomit hranici s Polskem na hraničním přechodu Bruzgi (Kuźnica na polské straně), ale pokus byl zastaven polskými bezpečnostními složkami za použití speciálních prostředků. Běloruské úřady připravily v blízkosti hraničního přechodu dopravní a logistické centrum pro migranty.Litva, Lotyšsko a Polsko nedávno informovaly o rostoucím počtu zadržených nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky na hranicích s Běloruskem a obvinily Minsk z vytváření migrační krize. Minsk uvedl, že není původcem migrační krize. Lukašenko také poznamenal, že Minsk už nebude omezovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU: kvůli západním sankcím na to „nejsou peníze ani síly“. Běloruská pohraniční stráž opakovaně tvrdí, že Litva, Polsko a Lotyšsko násilně vyhánějí migranty na běloruské území.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

