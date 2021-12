https://cz.sputniknews.com/20211207/slovenska-vicepremierka-remisova-vyzvala-prezidentku-aby-jasne-a-primo-podporila-povinne-ockovani-16775875.html

Slovenská vicepremiérka Remišová vyzvala prezidentku, aby jasně a přímo podpořila povinné očkování

Za zmínku stojí, že slovenská koalice dospěla k dohodě ohledně pandemických opatření i podpory očkování seniorů nad 60 let. Na společné tiskové konferenci koaličních partnerů o tom informoval premiér země Eduard Heger.Na základě této dohody mohou senioři, kteří jsou očkováni třemi dávkami, nebo se naočkují další dávkou vakcíny proti koronaviru dostat od 100 do 300 eur.Koaliční partneři se také dohodli, že obchody se pro očkované a ty, co překonali covid, otevřou již v pátek 10. prosince.Od pondělí 13. prosince přechází druhý stupeň základních škol a střední školy na distanční vzdělávání. Nadále má platit zákaz vycházení a nouzový stav. Na úterní tiskové konferenci v parlamentu to oznámil ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský. Dodal, že ostatní opatření mají platit tak, jak je avizoval v pondělí, čili například hotely se mají otevírat od 25. prosince.Povinné očkování v ČRNutno podotknout, že o povinném očkování se hovoří i v České republice. O povinném očkování pro jednotlivé profese a pro lidi nad 60 let již dříve mluvil Andrej Babiš. Vyhláška již má být na stole. Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jana Maláčová uvedla, že měli pouze technické připomínky. Šéf lidovců Marian Jurečka v nedělních Otázkách Václava Moravce uvedl, že budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek zruší povinnost očkování pro lidi nad 60 let. Podle Jurečky v takové podobě není možné vyhlášku akceptovat.Vláda premiéra Andreje Babiše v demisi nadále trvá na zavedení povinného očkování, i když s tím nastupující vládní koalice nesouhlasí. „Ministerstvo zdravotnictví dokončilo vyhlášku o povinném očkování. Do konce týdne by měla být ve Sbírce zákonů,“ uvedl po pondělním jednání ministr zdravotnictví Vojtěch, který zároveň vyzval ke zrušení vánočních večírků.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

