https://cz.sputniknews.com/20211207/statni-zastupitelstvi-opet-pozadalo-o-vydani-babise-kvuli-capimu-hnizdu-rozhodovat-bude-snemovna-16774481.html

Státní zastupitelství opět požádalo o vydání Babiše kvůli Čapímu hnízdu. Rozhodovat bude Sněmovna

Státní zastupitelství opět požádalo o vydání Babiše kvůli Čapímu hnízdu. Rozhodovat bude Sněmovna

V úterý odpoledne předalo pražské městské státní zastupitelství spis ke kauze Čapí hnízdo mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny. Opět žádá o... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-07T15:12+0100

2021-12-07T15:12+0100

2021-12-07T15:12+0100

česko

andrej babiš

žaloba

kauza

čapí hnízdo

žalobce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1071/64/10716493_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db33e4dd546ae3c049192933697e2bc8.jpg

„Spisový materiál související s věcí v mediálním prostoru označovanou jako kauza Čapí hnízdo byl dnešního dne okolo 13:30 hodin předán mandátovému a imunitnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,“ konstatoval mluvčí žalobců Aleš Cimbala.Poslance ani senátora podle ústavy nelze stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Mandátový a imunitní výbor tak vydává doporučení plénu, jestli má poslance vydat ke stíhání nebo ne.Kauza Čapí hnízdoZmiňme, že Poslanecká sněmovna vydávala Babiše k trestnímu stíhání již dvakrát, poprvé to bylo v září 2017 a pak v lednu 2018 po volbách do Sněmovny.Babiš spolu se svojí bývalou poradkyní Janou Nagyovou čelí v této kauze obvinění z poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačního podvodu. Oba však tato obvinění odmítají.Policie ukončila vyšetřování v kauze koncem května a Babiše i s jeho bývalou poradkyní navrhli k obžalobě. V srpnu však státní zástupce Jaroslav Šaroch vrátil případ policii k došetření a doplnění výpovědí svědků. V polovině září v případu vypovídal i Babišův syn Andrej Babiš ml., který původně v kauze figuroval mezi obviněnými. Jeho stíhání však bylo později pozastaveno. Ten tvrdil, že plnil úlohu tzv. bílého koně a že on sám nechtěl být součástí dotačního podvodu.Vrchní státní zastupitelství však po kontrole případu došlo k závěru, že Šaroch se dopustil chyby, když nereagoval na nové informace ohledně možného výslechu svědků. Poté, co 20. září policisté opět navrhli obviněné obžalovat, Městské státní zastupitelství v Praze, konkrétně jeho šéf Martin Erazím, dal Šarochovi měsíc, aby o návrhu rozhodl.Server Seznam Zprávy následně uvedl, že Šaroch pověřil soudního znalce prověřit, zda podpis na smlouvě ke koupi akcií společnosti Farma Čapí hnízdo Andreje Babiše ml. byl zfalšován nebo ne. Babiš ml. měl podle serveru autentičnost podpisu během výslechu zpochybnit. Premiérův advokát uvedl, že lhůta pro zpracování posudku byla určena na začátek listopadu. Cimbala ale informoval, že lhůta byla prodloužena.Pokud jde o kauzu Čapí hnízdo (ČH), její podstatou je, že nemovitost původně patřila Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se z ČH stala akciová společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Nicméně na dotaci by farma jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, následně jej vložil do svých svěřenských fondů.Babiš si však stojí za tím, že je celá kauza účelová a uměle vykonstruovaná. Proto již několikrát odmítl, že by kolem farmy bylo něco nezákonného.Premiér ale nebyl jediným obviněným v této kauze. Celá kauza se týká také Jany Mayerové, která nyní používá své dívčí příjmení Nagyová. Ta se však nyní ke kauze vyjádřit nechtěla. V minulosti však uváděla, že zákon porušen nebyl.Do kauzy navíc bylo zapleteno více lidí, včetně členů Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. I některé z nich policie původně obvinila. Nicméně Šaroch v květnu roku 2019 zrušil stíhání Faltýnka a dalších tří lidí. Stejně tak postupoval i předloni v případě všech zbylých obviněných, včetně Babiše.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211119/protoze-jsem-stoprocentni-netvor-safr-reaguje-na-kritiku-ze-zneuzil-babise-mladsiho-16569846.html

https://cz.sputniknews.com/20211020/zalobce-pozada-o-vydani-babise-v-kauze-capi-hnizdo-az-novou-snemovnu-16228232.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, žaloba, kauza, čapí hnízdo, žalobce