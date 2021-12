https://cz.sputniknews.com/20211207/v-litve-do-vanoc-zaplati-100-eur-ockovanym-duchodcum-16771528.html

V Litvě do Vánoc zaplatí 100 eur očkovaným důchodcům

V Litvě do Vánoc zaplatí 100 eur očkovaným důchodcům

Přes 90 tisíc litevských důchodců starších 75 let, kteří se nechali očkovat proti koronaviru v době od 1. září až do 30. listopadu, dostane do Vánoc 100 eur...

„Fond sociálního pojištění (Sodra) začíná vyplácet jednorázové příspěvky v částce 100 eur důchodcům starším 75 let, kteří se nechali očkovat proti koronaviru. Do Vánoc dostane tyto peníze 93 000 lidí,“ uvádí se ve zprávě.Podotýká se, že příspěvky dostanou důchodci, kteří dostali buď obě dávky vakcíny v době od 1. září do 30. listopadu, anebo revakcinaci. „Tyto peníze dostanou starší lidé spolu s důchody v době 7. až 23. prosince. Ředitelka Sodry Julita Varanauskeneová řekla, že větší část důchodců dostane tyto peníze do Vánoc. Důchodci nemusí podávat žádosti, při připisování na konto se budou používat informace z rejstříku,“ dodává se ve zprávě.Podle informací Delfi jednorázové příspěvky v částce 100 eur dostanou důchodci také v příštím roce. Jde o lidi starší 75 let, kteří budou do 31. března roku 2022 přeočkováni. Tyto peníze dostanou nejpozději 30. dubna.V Polsku budou zpřísněna opatřeníProtivirová opatření budou zpřísněna v Polsku před vánočními svátky, oznámil polský premiér Mateusz Morawiecki novinářům v pondělí.Vysvětlil, že nová omezení budou spojena se svátky, bude to reakce na objevení kmenu omikron, protože je situace velmi složitá a zaznamenávají se četná úmrtí pacientů s covidem, především mezi neočkovanými.Polsko zpřísnilo nedávno protivirová omezení. Karanténa pro lidi, kteří přijíždějí zpoza hranic EU, byla prodloužena na 14 dní, a kvůli omikronu byly zakázány lety ze sedmi afrických zemí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

