V Rakousku 13. prosince skončí lockdown pro očkované

V Rakousku 13. prosince skončí lockdown pro očkované

V Rakousku skončí lockdown pro očkované 13. prosince, neočkovaní však budou muset dále dodržovat omezení. 07.12.2021

2021-12-07T14:19+0100

2021-12-07T14:19+0100

2021-12-07T14:19+0100

Celostátní lockdown, který nyní platí v Rakousku, skončí 13. prosince. Týká se to však pouze očkovaných lidí. Ti, kteří očkovaní nejsou, budou muset dále dodržovat opatření, řekl v úterý nový rakouský kancléř Karl Nehammer.V Rakousku platí celostátní lockdown od 22.listopadu. Tehdejší kancléř Alexander Schallenberg řekl, že od 13. prosince toto opatření nebude platit pro očkované.Dle jeho slov se hlavy federálních států dohodly, že lockdown skončí.Také doplnil, že regionálním oblastem zůstává právo samostatně rozhodovat o zpřísnění nebo zmírnění opatření, která jsou odsouhlasena na federální úrovni.Od 1. února 2022 bude v Rakousku platit povinné očkování proti koronaviru.Rakouská vláda připravuje detaily, na základě kterých budou stíháni odpůrci očkování. Jedná se o dvojnásobné pokutě, která by měla činit až 184 tisíc korun. Ve hře je však i odnětí svobody v případě, že člověk nebude schopen pokutu zaplatit. Přesto, že se zájem o očkování v Rakousku zvýšil, není natolik dostačující, proto země přistoupila k povinnému očkování.Je však znát, že celostátní lockdown funguje. V nemocnicích je sice stále více pacientů, ale zde se zlepšení situace projeví až později.Lockdown v ČRMinulý týden se šířila informace o lockdownu mezi majiteli restaurací i napříč redakcemi médií. Uváděly se různé termíny – sobota nebo pondělí – i různě přísná opatření. Nebylo jasné, zda by to platilo plošně pro všechny nebo pouze pro neočkované, či zda by se zavřely všechny obchody, služby i školy, nebo by se omezily pouze některé aktivity.Nicméně mluvčí ministerstva zdravotnictví Daniel Köppl v komentáři pro CNN Prima News odmítl, že by vláda chystala lockdown.Zmiňme, že by to nebylo poprvé, co vláda během krátké doby mění o 180 stupňů své záměry ohledně protikoronavirových opatření. Vláda například na konci listopadu odmítala vyhlášení nouzového stavu, ale o několik dní později ho skutečně zavedla. Každopádně premiér Andrej Babiš (ANO) doposud celoplošný lockdown odmítal.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

