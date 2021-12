https://cz.sputniknews.com/20211207/veresova-se-pochlubila-jak-pece-cukrovi-s-detmi-co-je-na-tom-plechu-za-tvary-zajimaji-se-lide-16776369.html

Verešová se pochlubila, jak peče cukroví s dětmi. „Co je na tom plechu za tvary,“ zajímají se lidé

Vánoce už klepou na dveře, někteří už mají ozdobený stromeček i výzdobu a začínají péct cukroví. Právě to je případ modelky Andrey Verešové, která se...

Na zveřejněné fotce je vidět Andrea, jak peče vánoční cukroví. „Jak jste si užili 2. adventní víkend? My jsme se rozhodli upéct naše oblíbené vánoční koláčky (cukroví) podle receptu babičky. Děti se na to vždy těší a velmi si to užívají. I když to většinou dopadne tak, že to co napečeme, zmizí rychleji z plechu, než to stihneme nazdobit, nebo se nám sem tam něco připálí. Případně se všechno nepovede. Takže pro návštěvy toho moc nezůstane. Tak si říkám, i když není všechno dokonalé, tak snaha se přece cení a důležitější než cíl je cesta a vynaložené úsilí. Takže milé ženy, ať děláte cokoliv, ať se vám daří a ať to dopadne jakkoliv, důležité je, že to děláte s láskou a potěšením,“ napsala modelka.A jaké byly reakce lidí? Někteří se podělili o vlastní zkušenosti. „Já jsem upekla vanilkové rohlíčky, ale už je nemáme. Hlavně, že všem chutnalo, bude další dávka,“ napsala jedna z uživatelek.Jiným neuniklo ani samotné cukroví: „Co je to na tom plechu za patvary?“Mnoho dalších uživatelů Andree přálo krásný vánoční čas a lichotilo jí, že jí to v kuchyni i v zástěře moc sluší.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

