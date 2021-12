https://cz.sputniknews.com/20211207/volby-by-znovu-vyhralo-hnuti-ano-do-snemovny-by-se-opet-nedostaly-cssd-a-kscm-16768536.html

Volby by znovu vyhrálo hnutí ANO. Do Sněmovny by se opět nedostaly ČSSD a KSČM

Volby by znovu vyhrálo hnutí ANO. Do Sněmovny by se opět nedostaly ČSSD a KSČM

Volby by v listopadu opět vyhrálo hnutí ANO, kterému model přisoudil 29,5 procent. Následuje koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s 26 % hlasů, následuje uskupení Pirátů a STAN s 16,5 procenty. Čtvrté SPD model přisuzuje 8,5 procent hlasů. Nikdo další by se opět do Poslanecké sněmovny nedostal.ČSSD a KSČM by se do Poslanecké sněmovny ani v listopadu nedostaly, shodně jim model přisuzuje 4,5 % hlasů. Přísaha by získala čtyři procenta a Trikolóra Svoboda Soukromníci tři procenta hlasů.Potenciál ANO je 33 procent, SPOLU 31,5 procenta, PirSTAN 22,5 procenta a SPD 13 procent. Volební potenciál klesl u ČSSD, KSČM, hnutí Přísahy a Trikolóry.Budoucnost ČeskaČeká nás Štědrý den v nouzovém stavu. Zda bude prodloužen, či ne, zatím není jasné, toto téma je však rozbuškou mezi některými členy Poslanecké sněmovny. Ve vysílání CNN Prima NEWS se o tom pohádali šéf SPD Tomio Okamura a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.Vláda v demisi Andreje Babiše zavedla kvůli koronavirové situaci v ČR nouzový stav od 26. listopadu do 25. prosince. Kromě toho se zakázaly vánoční trhy, restaurace, bary nebo kluby musí mít zavřeno mezi 22:00 a 5:00. O tom, zda bude nouzový stav prodloužen, musí rozhodnout Poslanecká sněmovna.Markéta Pekarová Adamová uvedla, že hodnocení nouzového stavu a opatření by se mělo nechat na další týdny. Podle ní se stále neví, zda bude epidemie opravdu klesat, nebo zda se situace zhorší.Kritikem nouzového stavu je dlouhodobě SPD. „Navrhli jsme jeho zrušení, protože opatření lze realizovat na základě zákona o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona. Nová vládní koalice se hlasování alibisticky zdržela. To, že pětikoalice na to nemá názor, mě nemile překvapilo. Pro občany není jejich nerozhodnost dobrá zpráva. I zdržení se hlasování znamená podporu nouzového stavu,“ reagoval Okamura.Zmiňme, že budoucí vláda Petra Fialy opatření respektuje, avšak podle Anticovid týmu jsou tyto nové restrikce přijímány ve zmatku. Podle Pekarové je nutné dodržovat ta stávající opatření, než zavádění nějakých nových.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

