Zahradil: Mediální úderka nakonec uvěřila vlastním konspiračním teoriím o „ruském agentu” na Hradě

Poslanec Zahradil ve svém příspěvku naráží na schůzky Zemana s kandidáty na ministry nové vlády, které by český prezident měl dokončit tento pátek. Podle politika je příznačné, jak reaguje mediální úderka.Podle něj tady vůbec nejde o to, zda to má či nemá oporu v Ústavě. „Jde o to, že Fialova vláda – dle mého rozumně – stojí o alespoň jakousi kohabitaci či modus vivendi s prezidentem ve zbývajících 15 měsících jeho mandátu,“ dodává politik.A proč ne, ptá se Zahradil.Podle něj to letka mediálních jestřábů nechápe, protože podle nich je třeba „ruského agenta“ na Hradě zcela zadupat do země. „Konspiračním teoriím, které léta šířili, nakonec sami uvěřili. Proběhlé volby pro ně nebyly standardní demokratickou procedurou, vedoucí ke střídání politických garnitur, ale osudovým zápasem o celou budoucnost země,“ pokračuje Zahradil.Podle něj je tato paranoidní hysterie živena v médiích frontou samozvaných bojovníků.Konec karantény ZemanaOnemocnění covid-19 se nevyhnulo ani hlavě státu prezidentu Miloši Zemanovi. Kvůli tomuto onemocnění musel, stejně jako všichni ostatní, na 14 dnů do karantény. Vzhledem k tomu, že bylo nutné jmenovat nového předsedu vlády, kterým se stal Petr Fiala, byla pro jednání vytvořena speciální ochranná skleněná „kostka".Tuto speciální „kostku" z plexiskla využíval každý den, aby mohl jednat s kandidáty do vlády.Vzhledem k tomu, že pozitivní test na koronavirus měl prezident 25. listopadu, izolace by mu mohla skončit ve čtvrtek. Koronavirus se u prezidenta Zemana zjistil v ten samý den, kdy byl propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice. Bylo tedy nutné, aby se do nemocnice vrátil a byly mu podány monoklonální protilátky. V nemocnici setrval další dva dny a poté se vrátil do Lán. Nového premiéra Petra Fialu jmenoval o den později.Po skončení izolace bude ještě dva dny jednat s kandidáty do vlády. Posledním v pořadí je kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek za TOP 09, se kterým se Zeman sejde v pátek 10. prosince. Toto setkání by už mohlo proběhnout za běžných podmínek.V úterý se Zeman sejde s kandidátem na ministra zahraničí Janem Lipavským (Piráti). Právě k němu má prezident nejvíce výhrad. Petr Fiala však odmítá jakékoliv změny v jeho seznamu kandidátů na ministry.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

