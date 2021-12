https://cz.sputniknews.com/20211207/zeman-mel-lipavskemu-navrhnout-aby-to-vzdal-co-na-to-premier-16776155.html

Zeman měl Lipavskému navrhnout, aby to vzdal. Co na to premiér

Prezident Miloš Zeman dnes na zámku v Lánech přijal dalšího kandidáta na ministra. Jan Lipavský byl nominován na ministra zahraničí nové vlády Petra Fialy. Na... 07.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle Frekvence 1 prezident Miloš Zeman Janu Lipavskému doporučil, aby odstoupil z kandidatury na ministra zahraničí. Stanici to údajně sdělily dva důvěryhodné zdroje obeznámené s jednáním.Věcná a korektní schůzkaJan Lipavský byl nominován na ministra zahraničí nové vlády Petra Fialy. Po 40minutovém jednání Lipavský označil debatu za věcnou a korektní.Lipavský novinářům po jednání se Zemanem uvedl, že náplní byly otázky k české zahraniční politice, nechyběla otázka V4 nebo vztahy k Izraeli. Na briefingu nechtěl Lipavský rozebírat podrobně, v jakých oblastech měli se Zemanem jiné názory. Vyjádřil však přesvědčení, že rozdílnost názorů není důvodem pro nejmenování vlády.Uvedl také, že ve věci jmenování vlády je nutné postupovat podle Ústavy.Co se priorit týče, považuje za klíčové budovat konsenzus v zahraniční politice na základě dialogu mezi vládou, prezidentem, šéfy parlamentních komor a dalšími klíčovými aktéry. Jako důležité označil i otázky ekonomické prosperity, bezpečnosti i vztahů se světovými velmocemi - Spojenými státy, Ruskem a Čínou.Podle Lipavského musí přijít nové pojetí vztahu s Ruskem, na čemž již pracovala současná vláda.„Ministr (zahraničích věcí Jakub) Kulhánek realizoval audit česko-ruských vztahů. Je to interní dokument ministerstva zahraničních věcí. Proběhla série kulatých stolů k této otázce,” uvedl.Kandidát na ministra dodal, že Česko by mělo usilovat o normalizaci česko-ruských vztahů, ale neví, jak toho docílit.„Po Vrběticích nás Rusko zařadilo na seznam znepřátelených států, to je dlouhodobě nevýhodné pro Českou republiku a měli bychom usilovat o to, aby se tyto zamrazené vztahy nějakým způsobem normalizovaly. Otázka je, jak toho dosáhnout, není to jednoduché. Je to úkol pro celou politickou scénu,“ upřesnil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

