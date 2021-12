https://cz.sputniknews.com/20211208/andrej-danko-ak-by-sa-nato-nepriblizovalo-k-hraniciam-ruska-nevznikali-by-ziadne-naptia-16782903.html

Andrej Danko: Ak by sa NATO nepribližovalo k hraniciam Ruska, nevznikali by žiadne napätia

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň vyjadril pripravenosť obnoviť spoluprácu so Slovenskom, ak o to bude mať krajina záujem. Otázne je, či bude mať... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

JUDr. Andrej Danko vstúpil do vysokej politiky v roku 2010, kedy ho na návrh predsedu SNS Jána Slotu zvolili za podpredsedu strany. Potom, čo sa SNS nedostala do parlamentu sa stal predsedom tejto strany a v roku 2016 s ňou prekročil 5 percentnú hranicu a stal sa so stranou súčasťou vládnej koalície a zvolili ho na stoličku predsedu parlamentu. No, po posledných voľbách sa zopakoval scenár z roku 2012. Danko ohlásil odchod s politiky, ale nakoniec sa rozhodol, že sa pokúsi vrátiť stranu SNS opäť do parlamentu. Mnohým ľuďom i politikom prekážalo, že mal i má dobré vzťahy s naším východným partnerom Ruskom. Preto sme rozhovor zamerali na túto tému.Vy ste pán predseda známy tým, že počas toho, ako ste šéfovali parlamentu, ste sa snažili rozvíjať a mali ste aj veľmi dobré vzťahy so špičkovými predstaviteľmi Ruska. Dosť Vás za to hanila opozícia a aj média hlavného prúdu. Prečo ste tak činili?Andrej Danko: Keď sa pozriete na západný svet, tak Merkelová bežne navštevovala Rusko a spolu postavili Nord Stream 2. Zdalo sa mi neúprimné to, že nás Nemci, Francúzi a Američania tlačili do sankcií voči Rusku a na druhej strane tam spolu budujú podniky. Chcel som Slovákom otvárať oči a chcel som, aby slovenské firmy a Slováci mali priame väzby v Ruskej federácii, čo sa mi opäť podarilo naštartovať a výsledkom je niekoľko slovenských obchodných spoločností v Ruskej federácii. Čas mi dáva za pravdu a som hrdý na to, že dnes môžem povedať, že mám vynikajúce vzťahy s predsedom ruského parlamentu Viačeslavom Volodinom, ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom, alebo ministrom priemyslu Denisom Manturovom.V poslednom čase sme svedkami toho, že nenávisť voči Rusku sa nielen u nás, ale v Európskej únii stupňuje. Myslíte si, že nás Rusko ohrozuje tak, ako to počujeme z pertraktovaných prebraných euronázorov aj z radov našich politikov?Rusko si žije svoj život a ak by sa NATO nepribližovalo k jeho hraniciam, nevznikali by žiadne napätia. Je mi veľmi ľúto, ako zbytočne došlo k rozbitiu Ukrajiny a k eskalácii napätia na ukrajinsko-ruských hraniciach. Ukrajinci ešte stále nepochopili, že v Európe ich nikto nevíta s otvorenou náručou a že to budú mať ťažké, ak si opäť neobnovia dobré vzťahy s Ruskou federáciou. Aj my Slováci sme si mysleli, že nás na západe čakajú s otvorenou náručou. Výsledkom je však to, že všetko, čo sme za socializmu vybudovali - nemocnice, školy, alebo energetické podniky sa postupne likviduje a ničí. Nehovorím, že všetko bolo v minulosti dobré, ale tvrdím, že z toho, čo bolo dobré sme sa mali poučiť a mali sme budovať to, čo nám chýbalo. Žiaľ, ak vrámci EÚ nebudú Slováci, Česi, Poliaci a Maďari držať pokope, silný západný kapitál ich ovládne a zadĺži. Po energetických podnikoch kúpili naše banky a dnes bojujeme o svoju svojprávnosť.Pán predseda, ako sa dostalo na verejnosť, zohrali ste aj istú úlohu aj pri dovoze vakcíny SputnikV z Ruska. Nemrzí Vás skoro zbytočná snaha z konečného výsledku?Jediní, ktorí si zachovali svoj rozum, boli v rámci Európskej únie Maďari, ktorí použili Sputnik V pre svojich občanov. Slováci mali tú šancu. Všimnite si však, že tí politici, ktorí poškuľovali po Sputniku V - napríklad Kurz - mali problémy, vrátane českých politikov ako Hamáček. Dostali sa pod obrovský tlak. Ja som presvedčený, že je tu veľká vojna farma firiem. Je mi však ľúto, že to ide na úkor zdravia, a že politika zasahuje aj do liekov. Som presvedčený, že aj očkovanosť na Slovensku by bola vyššia, ak by tu Sputnik V zostal a mohli si ho naši občania vybrať. Na druhej stane je mi však ľúto, že očkovanie neprináša riešenie, že aj očkovaní prenášajú choroby a nádejam sa, že jediná cesta je ambulantná liečba, meranie protilátok a verím, že na koniec túto pliagu Covid spoločne porazíme bez ohľadu na to, či je liek zo Spojených štátov, alebo z Ruska.No nielen u politikov sa formuje záporný postoj voči nášmu významnému obchodnému partnerovi, ale aj medzi samotnými občanmi. Čo si myslíte, prečo je to tak?Propaganda, že všetko, čo je z Ruska je zlé, ma mrzí. Osobitne vnímam európske tlačové agentúry ako tendenčné. Uvediem príklad. Keď som bol v lete v Petrohrade, vydávali naše tlačové agentúry správy o takmer šialenom stave v oblasti Covidu a o boji s Covidom. Moja skúsenosť v Petrohrade bola iná. Uvádzal som, že ma milo prekvapil systém, poriadok a prístup k pacientom. Na druhej strane európske tlačové agentúry a média sú ako keby pod tlakom politiky, ktorá neustále vyvoláva konflikt. Som zástanca toho, aby si prezidenti Biden a Putin naozaj našli k sebe spoločnú cestu, pretože bez ich dohody nie je možné vyriešiť aj lokálne napätia, ako sú na Ukrajine, v Bielorusku, ale aj v Afganistane či Iráne. Som presvedčený, že tak ako to dokázali Gorbačov a Reagan, príde čas, že si za stôl sadnú spoločne americký i ruský prezident a svet uvidí, že jediná cesta vedie len cez dialóg a diskusiu a že sankcie, útoky a klamstvá k ničomu nevedú.Niektorí nevzdelanci najmä z radov mladých ľudí vychádzajúci z našich škôl si myslia, že nás oslobodila v druhej svetovej vojne americká armáda. Na formovaní negatívneho postoja sa podieľajú aj naše školy. Čo si myslíte, prečo vzniká takéto deformovanie mienky i dejín a zamlčovanie skutočnej pravdy? Je to v učiteľoch či rodičoch, ktorí sa snažia sfalšovať dejiny?Nemyslím si, že naše učebnice klamú. Tak ďaleko sme sa nedostali, ale máte pravdu, že na západe si Nemci, Francúzi a aj Benelux prikrášľujú históriu. Ťažko sa im priznáva, ako sa niektorí pred druhou svetovou vojnou správali. My Slováci si dobre pamätáme mníchovskú zradu ako západné veľmoci rozhodli a ako si rozkrájali s fašistickým Nemeckom Československo. Som však veľmi rád a som hrdý na to, že Slováci nespochybňujú výsledky druhej svetovej vojny ani jej priebeh, ale pritom máte pravdu, že sa na Slovensku objavujú a šíria aj takéto šialené predstavy o tom, že nás nedajbože oslobodila americká armáda. Ako predseda NR SR som dbal na to, aby sme si dôstojne a riadne pripomínali všetky sviatky súvisiace s bojom proti nacizmu o to viac, že aj na Slovensku máme politické strany ako ĽSNS a Republika, ktoré si nedokážu ctiť výsledky druhej svetovej vojny a žiaľ, poškvrnili aj sympatie k symbolom, ktoré sú v slovenskej histórii spojené s bojom proti nacizmu obzvlášť počas rokov 1939-45. Verím, že tieto tendencie posilňovania klamstiev, ako aj inklinovania k prejavom fašizmu na Slovensku potlačíme. Zároveň som presvedčený, že do budúcna sa budú ľuďom čoraz viac otvárať oči, aká je skutočná pravda.Čo si myslíte, čo treba urobiť, aby sa nielen naši politici, ale aj občania začali správať a vyjadrovať názory, ktoré by neboli jednostranne smerované, ale objektívne?Treba si hovoriť pravdu, objektívne si vymieňať informácie a vysvetľovať aj Slovákom, že ak si zvolia aj fašistické strany, ktoré majú na povrchu národné a kresťanské témy, že to nie je cesta. Je mi ľúto, že na Slovensku máme dve takéto strany, ktorých ideológia je nezlučiteľná s modernou spoločnosťou. Som však presvedčený, že čas ukáže, kto aký je a že slovenská politická scéna sa vzoprie liberalizmu, ktorý prichádza zo Západu a ja osobne zdôrazňujem, že cesta nie je ani ľavicový a ani pravicový liberalizmus. Cesta pre Slovensko sú len národné, kresťanské a sociálne hodnoty!Ako sa pozeráte na momentálne sústreďovanie armád krajín NATO pri ruských hraniciach. Naozaj nás Rusko ohrozuje? Nemôže to vyústiť v konflikt?Pre Európsku úniu je NATO prekonaný formát. Aj na Slovensku sme odmietli zmluvu s USA, ktorá mala mať nadradený status nad záväzkami Slovenska v NATO. Tvrdím, že Gorbačov urobil obrovskú chybu počas odchodu sovietskych vojsk. Netrval na tom, aby z Európy odišli aj vojská USA. Ubližuje to aj vzťahu EÚ s USA. EÚ by mala mať vlastnú obrannú spoluprácu armád. EÚ nemôže byť slaboch, ktorý sa spolieha na pomoc USA. EÚ musí mať dobré vzťahy s Ruskom aj s USA. Len vtedy prežije, keď bude mať sama zabezpečenú silnú ochranu, keď sa dokáže sama brániť proti migrantom, keď bude mať jednotný prístup v boji s Covidom a keď sa liberáli v Bruseli konečne preberú a nebudú riešiť blbosti ako problémy LGBTi, alebo unifikáciu elektrických zástrčiek či podobné hlúposti.Ešte dobre, že sa u nás neodstraňujú sochy takým spôsobom ako v Prahe 6. (Maršál Konev) Možno aj preto sa prezident Putin vyjadril, že Rusko je ochotné vrátiť sa k spolupráci so Slovenskom. Myslíte si, že to zmení pohľad Slovákov Ruskú federáciu?Počas štyroch rokov od 2016 do 2020 som obnovil vzťahy na rôznych úrovniach RF a SR. Kritizovali ma za to aj moji koaliční partneri zo SMER-u na čele s ministrom zahraničných vecí. Svoje som si vytrpel, keď som vystúpil v Ruskej Dume. Bola to pre mňa česť. Za moju prácu som dostal ocenenie čestného doktorátu MGI (Moskovský štátny inštitút). Nesmierne si tieto ocenenia vážim. Mal som tú česť byť s vtedajším prezidentom Kazachstanu Nazarbajevom hosťom vojenskej prehliadky. Robil som všetko preto, aby sme mali dobré vzťahy aj v oblasti, ktoré nás historicky spájajú. Niekoľko krát som u nás organizoval šachový turnaj, na ktorý prišiel pán Karpov. Mali sme na návšteve aj pána Tretiaka. Som neskutočne rád, že sa nám podarilo vybudovať si dobrý vzťah aj s pánom ministrom Lavrovom.To, čo povedal prezident Putin, je jasný odkaz pre tých, ktorí dnes na Slovensku vládnu. Naša liberálna kaviareň po vzore Česka vyhostila troch pracovníkov veľvyslanectva. Dnes si uvedomuje Korčok a aj naša vláda, že potrebujú spoluprácu s RF. V lete bol náš minister priemyslu a minister zahraničných vecí na návšteve v Petrohrade a nikto sa s nimi nestretol. Preto si uvedomili silu Ruska. Prezident Putin vyriekol aj ďalší odkaz všetkým, ktorí inklinujú k prejavom nacizmu, alebo k politike, ktorá inklinuje k nacizmu. To je jasný odkaz, že Slováci nemôžu voliť Uhríka a Kotlebu. Ja som presvedčený, že Slovensko pochopí, že Rusko je nielen ekonomický a strategický partner, ale Rusko pod vedením prezidenta Putina je aj garancia stability regiónu. Pomáhal som tomu, aby sa Rusko vrátilo do rady Európy. Som hrdý na to, že vzťahy ruskej dumy a slovenského parlamentu boli na vysokej úrovni. Aj preto som sa potešil, že predsedom zostal pán Volodin. Pozdravujem aj formou tohto rozhovoru všetkých priateľov v Ruskej federácii a ubezpečujem ich, že som sa ako predseda SNS a ako politik nevzdal tej myšlienky, aby sme pokračovali v našej spolupráci a som rád, že sa postupne aj Slovákom otvárajú oči.Ďakujem za rozhovor.

