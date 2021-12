https://cz.sputniknews.com/20211208/budete-se-divit-dietolozka-uvedla-napoj-ktery-nejvice-prospiva-jatrum-16782282.html

Budete se divit! Dietoložka uvedla nápoj, který nejvíce prospívá játrům

Dietoložka Courtney D’Angelová označila kávu za nápoj, který nejvíce prospívá játrům. Její slova uvádí portál Eat This, Not That! 08.12.2021, Sputnik Česká republika

D’Angelová se odvolala na výzkumy, které ukázaly, že konzumace kávy může snížit nebezpečí cirhózy jater a také ochránit před nealkoholickým ztučněním jater. Kladný účinek nápoje se vysvětluje tím, že může snížit ukládání tuku a zvýšit počet antioxidantů v játrech, které neutralizují aktivitu škodlivých volných radikálů a zabraňují poškození buněk tohoto orgánu. Černá káva může také zabránit zjizvení jater.Dietoložka dodala, že pro zachování užitečných vlastností nápoje je třeba ho pít určitým způsobem: bez cukru, mléka a tučné šlehačky.Již dříve bylo uvedeno, že americká dietoložka Lisa Moskovitzová upozornila ma nejnebezpečnější chybu, které se dopouštějí lidé, kteří drží dietu. Podle jejích slov vynechání snídaně vede k prudkým změnám nálady, pocitu hladu a únavy, které brání hubnutí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

