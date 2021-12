Co když migranti zaútočí na české vojáky? Česká armáda se vydá do Polska

https://cz.sputniknews.com/20211208/co-kdyz-migranti-zautoci-na-ceske-vojaky-ceska-armada-se-vyda-do-polska-16783716.html

Nedávno české ministerstvo obrany oznámilo, že Polsko dalo souhlas s českou pomocí na polsko-běloruské hranici. Teď stačí povolení parlamentu a čeští vojáci se postaví hrozbě, která ohrožuje nejen Polsko, protože nelegální migranti mohou proklouznout i k nám.Podle agentury PAP řekl polský ministr obrany Mariusz Blaszczak, že Polsko jedná s Českou republikou a s Maďarskem o vojenské pomoci při zvládání migrační krize. Na tiskové konferenci mimo jiné uvedl, že maďarští a čeští vojáci by byli pravděpodobně využiti ke střežení a udržování hraničních bariér a přístupových cest.Vyslat české vojáky na polsko-běloruskou hranici, kde se to jen hemží migranty, navrhl pan prezident Zeman. Prezident naší republiky zaslal dopis polskému kolegovi Andrzeji Dudovi.„Armáda ČR je připravena, bude-li z Vaší strany zájem a při splnění zákonných podmínek, vyslat k pomoci při obraně hranice Polské republiky své vojáky. Příslušníci ozbrojených sil České republiky jsou v současné době připraveni k okamžitému přesunu...Hranice, kterou odvážně bráníte, není jen hranicí Polské republiky, ale zároveň hranicí Evropské unie a hranicí členské země NATO. Na jakékoli její ohrožení by měly proto reagovat všechny členské státy EU a NATO a měly by nabídnout účinnou pomoc,“ stojí v Zemanově dopisu Dudovi.O vyslání až 150 vojáků má česká vláda rozhodnout ve středu 8. prosince. Je jasné, že návrh získá podporu Babišova kabinetu v demisi. A zásadní je, že podporu plánu, který budou následně posuzovat obě parlamentní komory, vyjádřili politici nastupující koalice Spolu a Pirátů se STAN. Čeští vojáci už můžou balit.Je tu ale několik otázek spojených s vysláním českých vojáků do Polska a jejich určením. Budou vyzbrojeni? A co když je agresivní uprchlíci napadnou?V minulých týdnech jsme viděli, že ti lidé z Iráku, Sýrie a dalších blízkovýchodních zemí útočili na příslušníky polské pohraniční stráže a vojáky kameny, snažili se zdolat zátarasy. Co v takové situaci podniknou naši hoši?Čeští vojáci se mohou ocitnout v situaci, která by mohla mít nedozírné následky. A když by naši vojáci nebyli ozbrojeni a zaútočili na ně uprchlíci? To by bylo ještě horší. Nejde o to, že by příslušníci naší armády naháněli nějací Iráčané po polském lese. S tou ostudou by se žít dalo. Ale co kdyby došlo ke zranění nebo smrti?Zkrátka, polská mise nevypadá jako sezení na základně. Půjde o hodně. Ti lidé, kteří zatím zůstávají za plotem, jsou odhodláni se do Evropy dostat stůj co stůj. Jim už o nic nejde. Aby dosáhli svého evropského snu, často prodali celý svůj majetek. Pro ně není cesty zpět. A Česká republika na to musí být připravena.O nasazení české armády na polsko-běloruské hranici Sputnik hovořil s Filipem Zachariášem, politologem a členem širšího vedení KSČM.„Chápu těžkosti na polské hranici a rozumím potřebě krátkodobé výpomoci, nicméně KSČM prosazuje takovou armádu, která primárně hájí zájmy českých občanů. Nikoli expediční sbor,“ říká politolog.Je toto využití české armády lepší, než nasazení v Mali, kde Češi působí ve prospěch francouzských zájmů?„Jak jsem uvedl, Armáda ČR nemá sloužit cizím zájmům. Kam to vede, ukázala mise v Afghánistánu. Bohužel česká armáda se tam dostala do role, v níž ji velká část občanů považovala za okupační vojsko. Nehledě na fakt, že to české občany stálo 20 miliard korun a bohužel i lidské životy. A jaký byl užitek pro ČR? Žádný. KSČM se této misi jako jediná už na samém začátku postavila,“ míní pan Zachariáš.V listopadu jsme viděli mnoho případů agrese uprchlíků proti polským policistům a vojákům, když se snažili překonat hraniční bariéry. Dokážete si představit, kdyby uprchlíci zaútočili na české vojáky? Jaká by měla být reakce?„Samozřejmě, že situace je napjatá. V každém případě - pokud by došlo k napadení českých vojáků - by měla být reakce profesionální a v duchu toho, aby se to již více neopakovalo,“ míní politolog Filip Zachariáš.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

