„Epidemii zatím úplně nekontrolujeme." Prymula není příliš optimistický ohledně zpomalení covidu

„Epidemii zatím úplně nekontrolujeme.“ Prymula není příliš optimistický ohledně zpomalení covidu

I když počet nových případů onemocnění koronavirem již během několika dní klesá v mezitýdenním srovnání, epidemiolog a poradce prezidenta Roman Prymula pro... 08.12.2021

„Je tady stále velká populační zátěž. Jestliže jsme v procentech pozitivních vzorků někde nad třiceti, tak to znamená, že zatím epidemii úplně nekontrolujeme,“ okomentoval zpomalení růstu epidemie v Česku bývalý ministr zdravotnictví.Uznávání protilátekSituaci například v tuto chvíli komplikuje podle něj otázka týkající se uznávání protilátek v ČR a spojená s tím nerozhodnost ohledně nutnosti očkovat se třetí dávkou vakcíny.Protilátky mají podle Prymuly mnohem větší význam u osob, které onemocnění prodělaly, nebo v případě, že má člověk takzvanou hybridní imunitu: „Pokud máme člověka, který onemocněl a pak dostal druhou dávku vakcíny, tak tam se stává, že jak se přirozeně setkávají s virem, tam mu ty protilátky stoupají. V tomto případě si myslím, že už není ani skoro nutné ho přeočkovávat, protože systém je vnitřně nastaven tak, jak to potřebujeme.“V budoucnu by ale doporučil přeočkování v případě, že přijde nová vakcína, jež bude korespondovat s přítomnými mutacemi.Nákaza ve školáchDalší problém představuje podle Prymuly skutečnost, že počty dětí a žáků pozitivně testovaných na covid-19 jsou aktuálně nejvyšší za celou dobu epidemie, a to včetně dětí v mateřských školách. V této souvislosti se Prymula domnívá, že by se v Česku mělo rozhodnout o prodloužení vánočních prázdnin ve školách.„Vidíme, že nákaza se ve školách šíří velice intenzivně, na druhou stranu není dobré zavírat školy, takže se musí najít nějaké kompromisní řešení. Nevidím problém v tom, proč by se nemohly prodloužit vánoční prázdniny o nějaké čtyři dny… Určitě by to přispělo ke zklidnění situace, protože my jsme na nějakém vrcholu (…), teď to riziko tady je, takže já bych ty prázdniny skutečně spíše vítal,“ argumentoval.OmikronDalší složitosti vytváří dnes podle Prymuly nejistota ohledně omikronu, nové mutace covidu-19.Pozitivní ovšem je, že dosavadní poznatky o mutaci, pokud se potvrdí, vytvoří podle Prymuly docela optimistická očekávání ohledně budoucího vývoje epidemie. „Případy jsou nemocné jinak, než to známe z toho klasického covidu. Tady není plicní syndrom, lidé mají zpravidla bolesti hlavy, jsou významně unavení a objevují se tam problémy s vysokým tlakem. Zatím nejsou zaznamenány těžké případy. To je věc, která se teď ověřuje (…), a pokud by se potvrdilo, že to onemocnění bude probíhat mírně, tak by mohlo dojít k tomu, že by tato varianta vytěsnila ty závažné klinické formy a mohli bychom tady poměrně lehce přijít k imunitě, aniž bychom riskovali, že nás to nemocnění zabije, případně zanechá nějaké těžké komplikace.“Aktuální epidemiologická situace v ČRV úterý v Česku přibylo podle údajů ministerstva zdravotnictví 19 482 potvrzených případů covidu-19, což je o dva a půl tisíce méně než před týdnem.Spolu s poklesem denních případů prokázané infekce klesá i týdenní incidence. Na 100 tisíc obyvatel připadá v Česku 1025 případů za posledních sedm dní. Je to nejmíň za poslední více než dva týdny. Mírný úbytek je patrný také v počtu hospitalizovaných, kterých bylo k úterý téměř 6700.Vysoké ale zůstávají počty úmrtí. Od začátku epidemie loni v březnu zemřelo více než 34 tisíc lidí s covidem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

