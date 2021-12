https://cz.sputniknews.com/20211208/kalousek-nebude-v-boji-o-hrad-kandidatem-top-09-trojkoalice-chce-nasadit-vlastni-alternativu-16790868.html

Kalousek nebude v boji o Hrad kandidátem TOP 09. Trojkoalice chce nasadit vlastní alternativu

Kalousek nebude v boji o Hrad kandidátem TOP 09. Trojkoalice chce nasadit vlastní alternativu

Trojkoalice Spolu nepodpoří bývalého předsedu TOP 09 Miroslava Kalouska v jeho boji o Hrad, zvažuje nasazení společného kandidáta, který by dokázal porazit... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-08T21:33+0100

2021-12-08T21:33+0100

2021-12-08T21:33+0100

česko

andrej babiš

koalice

miroslav kalousek

prezidentské volby

markéta pekarová adamová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/967/35/9673566_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_7500e47f1b8366aa0b96ee9eeb0a26b5.jpg

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová počítá s tím, že Kalousek nebude kandidátem TOP 09 ani jiné strany.Designovaný premiér a předseda ODS Petr Fiala Právu potvrdil, že trojkoalice chce přijít se svou alternativou.Podle kandidáta na ministra školství a jednoho ze zakladatelů hnutí STAN Petra Gazdíka by se demokratická část spektra měla shodnout na podpoře jednoho kandidáta. Jinak hrozí, že se v prvním kole kandidáti s podobným elektorátem „vzájemně vybijí“.Kandidáti na prezidentaPrezidentské volby nás čekají v lednu roku 2023. Kandidaturu vážně zvažuje končící premiér Andrej Babiš, jemuž už příznivci sbírají potřebné podpisy.O kandidatuře na Hrad hovoří nově také bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. V rozhovoru pro Právo bývalý předseda TOP 09 uvedl, že zvažuje kandidaturu na Hrad. Rozhodne se prý do konce zimy.Ani předseda STAN Vít Rakušan minulý týden nevyloučil, že by měl o funkci zájem.Mezi možnými kandidáty jsou i senátoři od ODS Miloš Vystrčil a Miroslava Němcová a další senátor Marek Hilšer.Prezidentské angažmá zvažuje kupříkladu i rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, generál Petr Pavel a miliardář Karel Janeček.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andrej babiš, koalice, miroslav kalousek, prezidentské volby, markéta pekarová adamová