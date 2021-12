Lednové předávání státních vyznamenání nebude. Prezident Zeman se rozhodl pro jeho odložení

https://cz.sputniknews.com/20211208/lednove-predavani-statnich-vyznamenani-nebude-prezident-zeman-se-rozhodl-pro-jeho-odlozeni-16790536.html

Dané oznámení se objevilo na stránkách Pražského hradu, kde jej sdílel tiskový mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček.Jasně z něj tedy vyplývá, že za tímto krokem prezidenta ČR stojí nepříznivý vývoj koronavirové pandemie v zemi. A zmínka padla i o tom, zda je stanoveno náhradní datum pro udělení vyznamenání.Připomeňme, že poslední roky udělování vyznamenání nepřeje příliš štěstí. V roce 2020 byl ceremoniál odložen kvůli nákaze koronavirem a letošní datum 28. října zase nehrálo do karet proto, že byl Miloš Zeman delší dobu hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici. Nakonec byl o státním svátku zveřejněn alespoň seznam osobností, kterým se Zeman rozhodl státní vyznamenání udělit.Kvůli komplikacím tak nakonec Hrad stanovil náhradní termín, a to právě 1. leden 2022. Už teď se ale ví, že ani toto datum nebude reálné. Zmiňme, že Zeman měl oceněným osobnostem vyznamenání sám předat.V rychlosti připomeňme, že mezi oceněnými je letos 29 osobností. Patří k nim jak umělci, tak podnikatelé či vojáci. Třetina vyznamenání byla udělena in memoriam. Řádem Bílého lva byla oceněna herečka Jiřina Bohdalová nebo zesnulý podnikatel Petr Kellner.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

