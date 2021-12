https://cz.sputniknews.com/20211208/leos-mares-ma-konkurenci-v-podobe-ewy-farne-mas-po-kseftech-leo-ona-je-luxusni-zaznelo-16778070.html

Leoš Mareš má konkurenci v podobě Ewy Farné: „Máš po kšeftech Leo, ona je luxusní,“ zaznělo

Leoš Mareš má konkurenci v podobě Ewy Farné: „Máš po kšeftech Leo, ona je luxusní,“ zaznělo

Oblíbená zpěvačka česko-polského původu Ewa Farna se zhostila nové role. Od 28. listopadu ji totiž fanoušci můžou vidět na živých přenosech pěvecké soutěže... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-08T05:57+0100

2021-12-08T05:57+0100

2021-12-08T05:57+0100

celebrity

leoš mareš

ewa farna

moderátorka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1e/16692462_0:217:2658:1712_1920x0_80_0_0_12703bb7cbf95f3f7012d305b830fa72.jpg

Leoš Mareš na svém účtu na Instagramu uveřejnil krátký úryvek z druhého přenosu SuperStar, který moderovala Ewa Farna. V krátkém úryvku Farna uvádí, že na početné žádosti svých fanoušků se rozhodla něco říct i v polštině. Celá situace vypadala docela humorně, nakolik bylo použito jedno slovo, které má v češtině jeden, ne moc slušný význam a v polštině je to naprosto normální slovo. Určitě pro nikoho nebude představovat problém uhodnout, o které slovo konkrétně se jedná.V komentáři Leoš Mareš napsal: „Ewa Farna je bohyně.“Souhlasí s ním i spousta jeho sledujících.„Nová nadějná úspěšná moderátorka?“ připojuje se další.A možná to Farné jde natolik, že jí ostatní závidí?„Přijde mi, že ji Bagárová závidí, nebo na ni tak divně kouká, asi se nemají třeba moc rádi, nevím, ale fakt mi to přijde,“ míní uživatelka.Někteří však upozornili i na nějaké ty trapasy.„Přerušovaný přenos je bezpečný přenos, plakala jsem smíchy,“ píše další.Ale že by měl Leoš novou konkurenci?„Máš po kšeftech Leo, ona je luxusní,“ míní sledující.Nezahálela ani Farna a svých sledujících se zeptala, jaký okamžik moderování se jim zatím líbil nejvíc.„Že vám přišlo 2 a půl tisíce zpráv a vůbec nevadí, že všechny od manžela,“ píše jedna sledující.„Nejlepší hláška: Adame, ty jsi mi padl tak do oka, že tě nemůžu vyndat,“ stojí v dalším komentáři.Mnozí si ani neuměli vybrat jeden konkrétní okamžik, nejvíc se jim líbí pohotovost a přirozenost.„Jste skvělá, Evi! Ani dokážu říct jeden nejlepší moment, moderování Vám tak neskutečně jde. Přirozeně autenticky jako Váš skvělý zpěv,“ uvádějí fanoušci dál.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Manželé nyní čekají druhého potomka. Zmiňme, že dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211206/tak-panove-od-takove-dablice-i-uhli-potesi-pikolova-se-predvedla-v-sexy-dabelskem-kostymku-16762607.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

leoš mareš, ewa farna, moderátorka