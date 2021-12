https://cz.sputniknews.com/20211208/mistrovstvi-sveta-v-kritice-by-petikoalice-mozna-vyhrala-ale-volby-v-listopadu-ne-nazor-16782492.html

Mistrovství světa v kritice by pětikoalice možná vyhrála, ale volby v listopadu ne. Názor

Mistrovství světa v kritice by pětikoalice možná vyhrála, ale volby v listopadu ne. Názor

Stalo se něco neuvěřitelného. Ještě před nástupem do práce (vláda je de iure ve fázi utváření) ztratili vítězové parlamentních voleb u voličů svou vedoucí... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

Právě zveřejněné výsledky průzkumu agentury Median ukázaly: pokud by se volby konaly v listopadu, pak by ANO přesvědčivě (29,5 % !!!) zvítězilo nad koalicí SPOLU (26 %).Daniel Novák: Nová vláda zcela evidentně bude pokračovat v mnoha nepopulárních krocích Babišova kabinetu, které dříve sama kritizovala. Ti více obeznámení se situací navíc vidí, že hlavní problém programu Fialovy vlády a pětikoalice je ten, že sliby neodpovídají ekonomické realitě země. Obrys programového prohlášení budoucí vlády Petra Fialy, na němž se v minulých dnech shodli představitelé ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a Pirátů, nenabízí zásadní strukturální změny polistopadového ekonomického modelu, který se aktuálně již vyčerpal. Celkově jej tíží neschopnost přiznat si, v jakém ekonomickém stavu se Česká republika nachází, že z ní odcházejí stovky miliard korun ročně jako zisky cizích korporací a mocností (spoustu těch společností částečně vlastní zahraniční státy), nevytvářejí se zde prakticky až na výjimky nové technologie, pouze je zde dislokovaná konečná výroba. Tento stav, stejně jako jeho ignorace, jsou dlouhodobě neudržitelné.Mohl by podle vás záměr nadcházející české vlády revidovat (zničit) vztahy s Ruskem nějak ovlivnit změnu nálady českých voličů, kteří volili SPOLU?Voliči těchto koalic patří mezi protiruskou propagandou silně zasažené skupiny obyvatelstva. Co by dozajista probralo podstatnou jejich část, by byly až ekonomické a politické dopady zničení vztahů mezi ČR a RF na všech úrovních. Při první vlně údajných sankcí proti Rusku v letech 2014 – 2015 přišly české podniky jako je Hamé, Česká rafinérská, LOM Praha, Madeta, První brněnské strojírny, Sigma Group, Škoda Auto nebo Alta o desítky miliard korun. To je potřeba předem vysvětlit voličům těchto koalic, že propagací těchto sankcí jde v lepším případě o „střílení do vlastní nohy“, v tom horším to může také vypadat, že jsou sankce a diplomatické války namířené spíše než proti Rusku (k destabilizaci vnitřní politiky RF) proti zemím, které se jich účastní. A přitom je Ruská federace jejich strategickým energetickým a odbytovým partnerem.Představitelé suverénní země přeci dopředu nekřičí, zda je jejich země s „východem“ nebo „západem“, ale vyčkávají, co je pro vlastní zemi výhodnější. Zatím to vypadá, že zájmy ČR nikdo z vládních politiků nehájí, když třeba v oblasti jaderné energetiky jedině ruský Rosatom nabízí kvalitní a finančně výhodnou dostavbu obou elektráren (které byly postaveny podle sovětského modelu a používají ruské palivo a technologie). Jenže právě Rosatomu je všemožně bráněno, aby se byť jen účastnil stále odsouvaného výběrového řízení na dostavbu elektráren… EU pro změnu jádro nechce, naopak závislost ČR na jimi dováženém plynu. Česká koruna se tak stane plynovou korunou, protože její kurz bude záviset na jediné věci, na plynulosti a stabilitě dodávek plynu přes oba proudy Nord Stream a EUGAL do ČR a do českých fabrik vyrábějících produkci a zakázky pro německý průmysl. Česko se tím stane rázem dvojnásobně závislým na EU. Už to nebude jenom exportní závislost českých podniků na dodávkách do EU, ale bude to nově i závislost energetická ve formě plynu. Berlín tak získá totální kontrolu nad svým „českým protektorátem“.Američané mají poslední šanci pokusit se o zázrak, ovládnout české jaderné bloky a úplně vytlačit plyn z trhu a nahradit vše elektřinou z jádra. ČR a země střední Evropy jsou proto omezovány z obou stran různými „protiruskými“ sankcemi, které mají za cíl jediné: zamezit nám a zemím střední Evropy bezprostřední obchodní a diplomatické styky s Ruskou federací. Jde o geopolitický boj, kde se třou záměry USA a EU. Nejde o žádné ideje nebo o západní hodnoty a další věci, co se nám snaží podsouvat. Ale pod těmito záminkami dělají z ČR nesvéprávnou zemi. Jestli je to „dostatečně pravicové a progresivní“ nebo spíše vlastizrádné, musí posoudit nejen voliči pětikoalice.Možná ale pětikoalice v poslední době udělala nějakou tragickou chybu, která naklonila štěstěnu ve prospěch ANO?Mistrovství světa v kritice by pětikoalice možná vyhrála, ale nyní jsou v pozici, kdy mají ukázat, jak to budou dělat lépe, a to už je problém. Ve Fialově vládě jsou především cítit obavy a bezradnost z doutnající krize, kterou rozhodně nepůjde řešit primitivními Kalouskovými metodami škrtů, ani protibabišovskými hesly. Ceny jsou totiž vyjádřeny objektivními čísly, nejsou „pravicové“ ani „levicové“ ani „východní“ nebo „západní“, a můžete si být jistí, že jakmile vyskočí ceny energií, paliv a hypoték nad určitou mez, tak to poslední, co bude voliče zajímat, budou jakési abstraktní hodnoty těchto stran. Nereálný program pětikoalice se naplno projeví jako bizarní směs progresivismu a nostalgie po devadesátých letech. Je důležité pro obě země, aby byly vztahy České republiky a Ruské federace udrženy do doby, než výše uvedené dojde i tuzemským voličům (zejm.) pětikoalice a politikům v parlamentu, pak dojde opět k narovnání vztahů mezi našimi zeměmi a zvýšení diplomatické, politické a ekonomické spolupráce s Ruskou federací.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

