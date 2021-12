https://cz.sputniknews.com/20211208/novy-nemecky-kancler-se-vyjadril-k-vyostreni-situace-kolem-ukrajiny-16791916.html

Nový německý kancléř se vyjádřil k vyostření situace kolem Ukrajiny

Nový německý kancléř se vyjádřil k vyostření situace kolem Ukrajiny

Když nový německý kancléř Olaf Scholz komentoval situaci kolem Ukrajiny, nechal se slyšet, že každý musí dodržovat zásadu nedotknutelnosti hranic, jinak to... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

A co se týče tohoto tématu, Scholz osud plynovodu se vztahy mezi Ruskou federací a Ukrajinou nespojoval.Zdůraznil rovněž, že v situaci s Ukrajinou „musíme všichni pracovat na tom, abychom zajistili, že se věci nedostanou do konfrontace“.Připomeňme, že Rusko opakovaně odmítlo obvinění Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ s tím, že nikoho neohrožuje. Opakovaně také prohlásilo, že nemá v úmyslu na nikoho útočit, a výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro rozmístění další vojenské techniky NATO poblíž ruských hranic. Kromě toho ruské ministerstvo zahraničí dříve poznamenalo, že výroky Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu bránit se proti ní jsou směšné a nebezpečné. Kyjev a západní státy přitom nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným zintenzivněním „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic s Ukrajinou. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov řekl, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Vztahy mezi Moskvou a Kyjevem se zhoršily po znovusjednocení Krymu s Ruskem a na pozadí ozbrojeného konfliktu na Donbasu. Ukrajinské úřady opakovaně obvinily Rusko ze zasahování do vnitřních záležitostí státu a v lednu 2015 ho oficiálně prohlásily za „zemiagresora“. Ruská federace opakovaně zdůraznila, že se neúčastní vnitřního ukrajinského konfliktu a není předmětem minských dohod.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

