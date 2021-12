https://cz.sputniknews.com/20211208/pri-explozi-v-mali-zahynulo-sedm-prislusniku-mirovych-sil-osn-16789197.html

Při explozi v Mali zahynulo sedm příslušníků mírových sil OSN

Sedm příslušníků mírových sil Organizace spojených národů bylo ve středu zabito v centru Mali. Další tři lidé byli vážně zraněni improvizovaným výbušným... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

„Dnes ráno logistický konvoj MINUSMA na cestě z Douentzy do Sevare narazil na improvizované výbušné zařízení na RN16 (dálnici, pozn. red.) v oblasti Bandiagara. Předběžná zpráva uvádí, že bylo zabito sedm modrých přileb a tři lidé jsou těžce zraněni,“ oznámila mise prostřednictvím Twitteru.Připomeňme, že v rámci mise OSN s názvem MINUSMA podle informací Armády České republiky působí pět českých vojáků. Zatím není známo, zda byl někdo z nich zraněn.„Síly a prostředky byly vyčleněny ze 601. skupiny speciálních sil a působily na území Mali dle mandátu do 31. prosince 2016,“ uvádí armáda na svých internetových stránkách.Zmiňme, že Mali prochází složitou situací nejistoty a politické nestability s přítomností džihádistických skupin, které zesilují své útoky proti civilnímu obyvatelstvu, malijské armádě a zahraničním silám a silám OSN.Během necelého roku došlo také ke dvěma státním převratům, po nichž byl zahájen proces přechodu, který dosud nebyl dokončen, do konání všeobecných voleb, které dosud nebyly oznámeny.EUTMDruhou misí je EUTM – výcviková mise EU v Mali, kde hlavním úkolem vojáků je pomoci při výcviku vojáků malijské armády.„Hlavním úkolem celé mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády tak, aby byla v budoucnu schopna samostatně čelit útokům ozbrojených teroristických skupin a zajistit suverenitu a teritoriální integritu země. Má rovněž podpořit výstavbu nedávno vytvořených Společných sil zemí G5 Sahel,“ píší vojáci na svých stránkách a dodávají: „Mise EUTM v Mali je nebojová, zaměřená na výcvik, vzdělávání a poradenství.“„Vláda ČR poprvé rozhodla o účasti v misi EUTM v roce 2013, tedy hned na počátku fungování mise. Další pokračování účasti v misi schválil Parlament ČR v roce 2014 a 2016. Nejnovější mandát pro další působení příslušníků AČR v misi EUTM a navýšení počtů z 50 na 120 vojáků schválily podle usnesení české vlády č. 221 obě komory Parlamentu v květnu a červnu 2018. Doba působení vojáků platí pro léta 2018 – 2020. S příspěvkem ČR ve výši 120 vojáků počítá i návrh mandátu pro roky 2021 a 2022. Od 12. června 2020 až do 12. ledna 2021 velela Česká republika výcvikové misi Evropské unie v Mali,“ uvedli vojáci s tím, že personální jádro jednotky působící v Mali je tvořeno vojáky 13. dělostřeleckého pluku doplněné o další specialisty jiných útvarů české armády.

