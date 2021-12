https://cz.sputniknews.com/20211208/proste-zeleny-mozek-general-pavel-ohlasil-pripravy-na-hrad-ale-cesi-ho-uzemnili-16784180.html

„Prostě zelený mozek...“ Generál Pavel ohlásil přípravy na Hrad, ale Češi ho uzemnili

„Prostě zelený mozek...“ Generál Pavel ohlásil přípravy na Hrad, ale Češi ho uzemnili

S kandidáty na prezidenta se roztrhl pytel. Po dlouhém váhání nakonec svůj záměr potvrdil i bývalý předseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel. Současné... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-08T13:21+0100

2021-12-08T13:21+0100

2021-12-08T13:39+0100

česko

česká republika

petr pavel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1098/95/10989545_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_15b33e3c94b4604976b43c2e94b9f791.jpg

Poté, co někdejší předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek oznámil svou kandidaturu na úřad prezidenta ČR, se svými záměry připomněl i generál Petr Pavel. V rozhovoru pro Interview Plus na Českém rozhlase oznámil, že je skutečně odhodlán kandidovat.Poznamenal dále, že jeho kandidatura je ve stádiu přípravy. Spolu se svým týmem aktivně cestuje po České republice a zajímá se o problémy občanů.Ve svém rozhovoru si bývalý náčelník českého generálního štábu neodpustil kritiku vůči současnému prezidentovi Miloši Zemanovi. Vadí mu jeho mlčení ohledně situace na Ukrajině a údajných ruských provokací.Podle Pavla jsou totiž zprávy americké rozvědky ohledně možné ruské ofenzivy proti Ukrajině nejen pravděpodobné, ale i znepokojivé. Zmiňme, že Rusko z provokací kolem Donbasu naopak obviňuje Kyjev.Reakce uživatelůNa facebookových stránkách Pavlovy deklarace mnoho podpory od běžných uživatelů nenašly. Někteří lidé mu připomněli i jeho někdejší členství v KSČ.„Tahle osoba musí mít mezi ušima obrovský průvan...“ napsal jeden uživatel.„Další důkaz, jak si naše veřejnopopravky ČT či ČRo představují demošku!!! Preferují morálního kastráta, který je schopen přísahat věrnost každému režimu, jen aby byl u koryta první!“ poznamenal další.„Soudruhu generále, diplomacie je vrcholem politického umění, nikoli řinčení zbraněmi, stejně tak se nemíchat do svárů někoho dalšího, zatím projevujete akorát chtíč po moci a převlékání kabátů, to Vás naučili v Moskvě na Vorošilovce?“ stálo v komentáři.„Tenhle se stát velitelem armády, tak z jeho popudu vytáhneme válčit s Ruskem. Bláznivý zapšklý dědek,“ domnívá se uživatel.„Prostě zelený mozek…“ vyjádřil lakonicky svůj názor na Pavla další uživatel.Kandidáti na prezidentaPětikoalice, která nyní sestavuje vládu, by chtěla mít společného kandidáta na Hrad. Uvedla to šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Zájemců je ale více.Kalousek minulý týden již avizoval, že svou kandidaturu zvažuje. Kandidát na ministra školství a jeden ze zakladatelů hnutí STAN Petr Gazdík ze své strany uvedl, že dobrým kandidátem by byl jeho stranický šéf Vít Rakušan. Mezi možnými kandidáty jsou i senátoři od ODS Miloš Vystrčil a Miroslava Němcová a další senátor Marek Hilšer.Prezidentské volby se budou konat v roce 2023. Kandidaturu vážně zvažuje odcházející premiér Andrej Babiš.Dříve Petr Pavel prohlašoval, že kandidovat na prezidenta bude, pokud si to občané budou přát. Ještě loni uváděl, že zda skutečně kandidaturu oznámí, bude podle něj záviset na tom, kdo by se o úřad prezidenta ještě ucházel. Říkal také, že by uvažoval o své kandidatuře, pokud by o úřad prezidenta usilovali lidé, kteří by pro Česko mohli představovat bezpečnostní rizika, a pokud by hrozilo, že by se „země posunula blíže směrem k Rusku nebo k Číně“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211207/zeman-mel-lipavskemu-navrhnout-aby-to-vzdal-co-na-to-premier-16776155.html

https://cz.sputniknews.com/20211207/hrad-bude-jejich-petikoalice-se-chysta-na-prezidentskou-volbu-16770910.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, petr pavel