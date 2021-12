https://cz.sputniknews.com/20211208/putin-nato-je-nepratelske-a-prohlasuje-rusko-za-sveho-nepritele-16787360.html

Putin: NATO je nepřátelské a prohlašuje Rusko za svého nepřítele

Ruský prezident Vladimir Putin označil Severoatlantickou alianci za nepřátelskou vůči Rusku a promluvil o její expanzi. Prohlásil to na tiskové konferenci po... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

Hlava ruského státu také poznamenala, že Rusko nemůže nemyslet na důsledky expanze aliance. „Předpokládáme, že naše obavy, alespoň tentokrát, budou vyslyšeny. Až dosud jsme v předchozích desetiletích neustále mluvili o našich obavách a žádali, aby to nedělali, ale přesto se infrastruktura NATO nevyhnutelně přiblížila k našim hranicím. A nyní vidíme systémy protiraketové obrany v Polsku a Rumunsku,“ řekl.Putin dodal, že země nebude lhostejně sledovat možný vstup Ukrajiny do NATO. Jednání Putina a BidenaRuský prezident Vladimir Putin a americký prezident Joe Biden včera jednali o realizaci výsledků rusko-amerického summitu, který se konal v červnu v Ženevě. Na jednání dominovala problematika spojená s vnitřní ukrajinskou krizí a nedostatečný pokrok v provádění minských dohod z roku 2015.Biden na summitu s Putinem zdůrazňoval údajnou „výhrůžnou“ povahu pohybu ruských vojsk u ukrajinských hranic. Americký prezident nastínil při jednání s Putinem sankční opatření, které by USA a jejich spojenci byli připraveni uplatnit v případě eskalace na hranicích s Ukrajinou.Putin konstatoval, že by neměla být odpovědnost přenášena na Rusko, jelikož NATO činí nebezpečné pokusy osvojení území Ukrajiny. Ruský prezident svému americkému protějšku řekl, že Rusko má silný zájem na získání spolehlivých záruk, které vylučují expanzi NATO na východ.

