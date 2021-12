https://cz.sputniknews.com/20211208/putin-promluvil-o-svych-dojmech-z-rozhovoru-s-bidenem-16788151.html

Putin promluvil o svých dojmech z rozhovoru s Bidenem

Ruský prezident Vladimir Putin označil jednání se svým americkým protějškem Joe Bidenem za otevřené a pozitivní. 08.12.2021, Sputnik Česká republika

Domnívá se, že výsledky schůzky hodnotí stejně i americká strana. Nejdůležitější je to, že obě země mají možnost pokračovat v dialogu, dodal.Putin také řekl, že Rusko a Spojené státy vytvoří společnou strukturu pro řešení bezpečnostních otázek.Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dříve řekl, že ruskému prezidentu se online rozhovor s jeho americkým protějškem Joe Bidenem líbil.Peskov dodal, že prezidenti souhlasili se jmenováním svých zástupců, kteří budou diskutovat o otázkách strategické bezpečnosti v Evropě.„Zatím se nedá přesně říct, kdy to bude, ale prezidenti tím měli na mysli, že by to mělo proběhnout velmi, velmi brzy,“ řekl tiskový tajemník ruského prezidenta.Co řekl Putin Bidenovi?Putinův poradce Jurij Ušakov předtím novinářům prozradil, co Putin řekl svému americkému protějšku během online setkání.Ušakov ve své interpretaci citoval Putinova slova. „Putin řekl, že vás, Američany, znepokojují naše jednotky na ruském území tisíce kilometrů od Spojených států, ale my se skutečně bojíme o naši bezpečnost, bezpečnost Ruska v globálním smyslu, v globálním měřítku. Přibližně takto Putin komentoval na konci rozhovoru a shrnul výsledek,“ řekl.Na otázku o stažení vojsk od hranic s Ukrajinou Ušakov odpověděl, že „ruské jednotky se nacházejí na vlastním území a nikoho neohrožují, o tom hovořil prezident“.Dále uvedl, že Putin upozornil Bidena na „červené linie“.Ruský prezident Vladimir Putin sdělil americkému prezidentu Joe Bidenovi, že „červené čáry“, to je další postup NATO směrem na východ a rozmístění útočných zbraní na Ukrajině, řekl prezidentův poradce Jurij Ušakov.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

