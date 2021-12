https://cz.sputniknews.com/20211208/raketa-sojuz-dopravi-japonske-turisty-na-iss-video-16781889.html

Raketa Sojuz dopraví japonské turisty na ISS. Video

Z kosmodromu Bajkonur odstartovala raketa Sojuz-2.1a s kosmickou lodí Sojuz MS-20 která na ISS dopraví japonského podnikatele Yusaku Maezawu, jeho asistenta... 08.12.2021

Devět minut po startu vynese raketa loď na suborbitální trajektorii a celý let ke stanici by měl trvat asi šest hodin. Spojení Sojuzu MS-20 s ISS je naplánováno na 16:41 moskevského času (14:41 SEČ). Posádka se vrátí na Zemi 20. prosince.Na palubě ISS se turisté budou podílet na vědeckém programu stanice a také plnit úkoly od uživatelů internetu ze seznamu 100 věcí, které chcete ve vesmíru udělat, natáčet to na video a nahrávat na Youtube.Posádka kosmické lodě předá ruským členům posádky ISS novoroční dárky, rekvizity pro jejich úkoly a také něco k snědku – produkty japonské kuchyně, které je možné jíst ve vesmíru.Maezawa a Hirano budou prvními turisty po 12 letech, kteří poletí na Mezinárodní vesmírnou stanici v kosmické lodi Sojuz.V letech 2001-2009 dorazilo na ISS na kosmické lodi Sojuz sedm turistů na základě smluv se společností Space Adventures a Američanovi Charlesi Simonyimu se podařilo stanici navštívit dvakrát. Podle různých zdrojů zaplatili za své lety do vesmíru 20 až 40 milionů dolarů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

