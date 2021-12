https://cz.sputniknews.com/20211208/slovenska-rozvedka-zaradila-byvalou-stranu-caputove-mezi-extremisty-16788306.html

Slovenská rozvědka zařadila bývalou stranu Čaputové mezi extremisty

Bývala strana slovenské prezidentky Zuzany Čaputové patří mezi extremisty. Vyplývá to z výroční zprávy Slovenské informační služby (SIS). Ačkoli Progresivní... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

slovensko

slovensko

extremismus

sis

progresivní slovensko

Zpráva z dílny SIS na Progresivní Slovensko zřejmě odkazuje v souvislosti s loňskými parlamentními volbami. Zmiňuje především snahu narušit loňské předvolební mítinky krajní pravice.Dále píše, že nejmenovaní „představitelé levicově-extremistické scény“ se intenzivně prezentovali tématy „ochrany životního prostředí, respektive klimatu, a také podporou genderové rovnosti a nastolováním problematiky legislativního zakotvení reprodukčních práv“.Irena Biháriová označila zprávu za absurdní a uvedla, že není pochyb o tom, koho má SIS na mysli. Podle ní se extremismus vyznačuje především tím, že se snaží demokracii zničit. O to její mimoparlamentní strana neusiluje.Příčiny, kvůli kterým bylo Progresivní Slovensko zařazeno mezi extremisty, považuje za skandální a děsivé. Jedná se totiž o zcela legitimní činnost, kterou vyvíjí i Evropská unie, a ve zprávě o extremismu nemá podle ní co dělat.Biháriová obvinila SIS z toho, že zasahuje do politické soutěže, vytváří kompromitující materiály, které zneužívají v politickém boji a zasahuje do „vyšetřování politických kauz v režii NAKA“.Dodejme, že představitelé Progresivního Slovenska se během předvolební kampaně skutečně snažili narušit mítinky krajně pravicové strany ĽSNS. Spoluzakladatelkou Progresivního Slovenska je Zuzana Čaputová, která byla místopředsedkyní hnutí. V roce 2019 z něj vystoupila, když se ujala úřadu prezidenta republiky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

