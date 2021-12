https://cz.sputniknews.com/20211208/stavil-jsem-se-za-panem-prezidentem-napsal-rakusan-a-pridal-fotku-od-hrobu-cesi-zuri-16784593.html

„Stavil jsem se za panem Prezidentem,“ napsal Rakušan a přidal fotku od hrobu. Češi zuří

Šéf STANu Vít Rakušan dnes zamířil na zámek v Lánech, aby se setkal s prezidentem Milošem Zemanem a mohl s ním probrat svou kandidaturu na post ministra... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

O dnešní schůzce Zemana a Rakušana dal Ovčáček vědět prostřednictvím svého twitterového účtu, kam napsal:Chvíli před tím svůj status na této sociální síti zveřejnil i Rakušan, který se však vyjádřil poněkud zmatečně.Reakce na sociální sítiPo zveřejnění tohoto příspěvku se na síti okamžitě začaly hromadit reakce na něj. Někteří byli pobaveni.A i další měli podobný názor: „Hezké, milé dloubnutí...“„Máte čerstvější informace než my, krysy?“ ptali se pobaveně jiní.Ne všichni ale Rakušanův humor ocenili, a tak se našli i kritikové. A nebylo jich málo.„Vy jste dobrej i…t,“ rozčilovali se někteří a další se přidávali: „Hodně blbý vtip.“Lidé to rovněž označovali za dětinské, trapné a ponižující.Lidé navíc v komentářích psali, že měl Rakušan hned uvést, že se zastavil u hrobky někdejšího prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, která se nachází na obecním hřbitově v Lánech. Tím by tak předešel mýlkám…Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

