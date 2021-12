https://cz.sputniknews.com/20211208/sullivan-oznacil-nord-stream-2-za-paku-proti-ruske-agresi-16780118.html

Sullivan označil Nord Stream 2 za páku proti „ruské agresi“

Sullivan označil Nord Stream 2 za páku proti „ruské agresi“

Plynovod Nord Stream 2 je pákou západního tlaku na Moskvu, aby Rusko neriskovalo invazi na Ukrajinu, řekl na briefingu americký poradce pro národní bezpečnost... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-08T08:03+0100

2021-12-08T08:03+0100

2021-12-08T08:03+0100

svět

rusko

plyn

nord stream 2

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1093/29/10932918_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_8c427b4644db42149dcc65d87f5ff917.jpg

„Pokud jde o Nord Stream 2, faktem je, že plyn v současné době neprochází plynovodem Nord Stream 2, což znamená, že nefunguje, což dále znamená, že to není páka pro (ruského prezidenta Vladimira) Putina,“ řekl Sullivan.Bidenův poradce vyjádřil názor, že ropovod je vlastně nátlakovou pákou Západu. „Protože pokud chce Vladimir Putin vidět proudění plynu tímto potrubím, možná nebude chtít riskovat a vtrhnout na Ukrajinu,“ dodal.Kyjev a západní země nedávno vyjádřily znepokojení nad tím, že Rusko „stahuje síly“ k hranici s Ukrajinou. Jak upozornil tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov, Moskva přesouvá vojska na svém území a podle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nemusí to nikoho znepokojovat, přičemž každá země, u jejíž hranice se nachází nestabilní region, bude přijímat nezbytná opatření pro vlastní bezpečnost.Samotné USA a jejich spojenci v NATO v poslední době výrazně zvýšili svou vojenskou aktivitu v Černém moři. Podle ruského ministerstva obrany se Spojené státy snaží vytvořit seskupení vojsk poblíž ruských hranic a jedním z cílů Washingtonu je vojenské získání Ukrajiny. USA zkoumají situaci pro případ vojenského řešení konfliktu v Donbasu, domnívá se ministerstvo.Nord Stream 2 se táhne od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa a skládá se ze dvou linek s celkovou kapacitou 55 miliard metrů krychlových plynu ročně. Výstavba trvala tři roky a byla dokončena 10. září. Nyní probíhá proces certifikace Nord Streamu 2 (jediným akcionářem je Gazprom) jako hlavního provozovatele plynovodu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211207/cinska-ekonomika-predbehne-americkou-veri-elon-musk-16770170.html

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, plyn, nord stream 2, usa