„To je kus hnusný slátaniny!“ Forum24 zase zaperlil a uživatelé se neudrželi

Na portálu Forum24 byl publikován článek, jehož jeho autor reaguje na nedávný rozhovor ČT s covidovými pacienty. Velice ho totiž pobouřila skutečnost, že tito... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-08T21:01+0100

Jak ale novinář zastává pravdivost tohoto tvrzení? Redaktor v rámci své argumentace nesoustředí pozornost na konkrétní příklady mediálního obsahu, které by reprezentovaly stanovisko Ruska ohledně nebezpečnosti viru. Místo toho se autor zaměřuje na tzv. narativy, které prosazuje podle něj Rusko celkovým svým působením v informačním poli a které pak ovlivňují názory českých odpůrců covidu.„Jedním z hlavních ruských narativů, jak to nazývají experti na dezinformace, je označování nepřítele, respektive nepřátelského názoru za fašistu a fašistický,“ uvádí novinář deníku Forum24.Autor nevystihuje podstatu názoru, který Rusko považuje za nepřátelský, přitom ale logikou svého uvažování naznačuje, že obvinění někoho z fašismu je vždy ze strany Ruska neopodstatněné, protože je pouhou strategií v boji proti onomu nepříteli. Novinář ovšem nevysvětluje, jak označení někoho za fašistu vnucuje lidem názor, že covid je podvod. Místo toho uvažuje o příčinách, které přiměly Rusko k prosazování dotyčného narativu.Vztah ruských občanů ke Gorbačovovi přiměl Rusko podle novináře k působivému šíření dalšího poselství.„Celá jeho perestrojka totiž zapříčinila v očích Rusů rozpad Sovětského svazu. Proto dalším z ruských narativů u nás je až sprosté kopání do Václava Havla, který také patřil k té garnituře jako Gorbačov, jež má „na svědomí“ ony společenské změny a vymanění se řady zemí ze sféry ruského politického vlivu,“ pokračoval novinář.Další známkou snahy Ruska o ovlivnění názoru Čechů ohledně covidu je podle redaktora nepřátelský postoj Rusů k Židům.Pokud je tedy někdo označen za fašistu, havloida nebo zastánce Židů, tak se podle autora jedná o příznak ruské propagandy, která v souladu s výše uvedenou logikou skrývá v sobě nebezpečí udělat z Vás popírače koronaviru.Reakce ze sítíDeník uveřejnil tento článek na sociálních sítích a jak vyplývá z komentářů, nesetkal se s pochopením uživatelů. Komentující prý neshledali argumenty, které by je přesvědčily o vině Ruska za nedůvěřivý vztah lidí v Česku vůči covidu.„To už si fakt děláte z lidí prdel?? Rusové nás mají úplně u zadele, to už fakt není možný, co vymýšlíte za 💩💩💩Jo, konspirace z Ruska.....🤢🤢🤢🤢🤢,“ okomentovala Blanka Mikešová.„Jste opravdu tak vygumovaný, nebo zaplacený?...Vypadá to jako špatnej komiks, ale vy tomu věříte a myslíte to vážně..., “ podivil se Karel Jeřábek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

