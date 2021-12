https://cz.sputniknews.com/20211208/to-uz-neni-ta-mala-lolinka-dara-rolins-na-pocest-svych-narozenin-zverejnila-foto-s-dcerou-16786880.html

„To už není ta malá Lolinka.“ Dara Rolins na počest svých narozenin zveřejnila foto s dcerou

„Jste jako dvě sestry!“ psali uživatelé na instagramové stránce známé slovenské zpěvačky Dary Rolins, která včera oslavila své 49. narozeniny po boku 13leté... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

Svým fanouškům československá hvězda Dara Rolins sdělila, že letos slaví narozeniny v rodinném kruhu, ale příští rok už to bude opravdu veliké.Ani teď se ale podle nových fotek ve společnosti své dospívající dcery vůbec nenudí. Zveřejnila společné selfie a jejich tváře září štěstím a láskou. Sympatická zpěvačka, která ani trochu nepřipomíná zasloužilou matku před prahem padesátky, sklidila za svůj příspěvek celou řadu pochvalných komentářů.Mnoho lidí, včetně slovenského hudebníka Mariána Čekovského a bývalé české tenistky Barbory Strýcové, Daře zanechalo pod příspěvkem srdíčka a srdečné gratulace, ale ještě více followerů obdivovali, jak její dcera vyrostla.„To už není ta malá Lolinka. Wau, krásná mladá slečna,“ poznamenala slovenská fitnesska Lucia Mokraňová.„Pardon, ale to kdy ta malá Laura takhle vyrostla?“ nechápali další.„Na té první foto jste opravdu obě jako z katalogu,“ udělala kompliment jedna ze sledujících.„Dcera může jít za modelku,“ dodala další komentátorka.Dara Rolins v popisku k fotografii všem poděkovala za blahopřání. V rozhovorech již dříve zpěvačka uváděla, že s Lolou mají krásný vztah. Kromě toho, že jsou matka s dcerou, jsou prý i nejlepší kamarádky.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se však v roce 2010 rozešel. V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

