V Egyptě byly nalezeny mumie se zlatými jazyky. Ty měly přesvědčit boha zemřelých

Pozůstatky muže a ženy pohřbených se zlatými jazyky před 2 500 lety objevila společná španělsko-egyptská archeologická expedice ve dvou starověkých hrobkách asi 220 km jižně od Káhiry. Balzamovači někdy nahrazovali jazyky mumií destičkami ze zlaté fólie, protože podle legend umožňovaly zlaté jazyky duchům zemřelých úspěšnější komunikaci s bohem znovuzrození, vládcem posmrtného života a soudcem duší zemřelých ve staroegyptské mytologii pojmenovaným Usir (řecky Osiris). O tom všem informovalo blízkovýchodní vydání The National News.Každý zesnulý byl pohřben ve své vlastní hrobce, vápencovém sarkofágu. Hrobka s ostatky ženy vykazovala známky rozbití a vyrabování starověkými hrobníky, ale sarkofág muže zůstal nedotčen. V hrobce byly nalezeny stovky pohřebních figurek, šperků a dalších pohřebních předmětů. V jeho zapečetěném hrobě bylo nalezeno několik zajímavých artefaktů, včetně rituálních nádob, skarabea či amuletu.Objev učinili španělští vědci z Barcelonské univerzity, kteří se domnívají, že pohřeb lze zařadit do období šestadvacáté, takzvané sajské dynastie, nazývané tak podle hlavního města těchto faraonů, kteří vládli v letech 685-525 př. n. l. - až do dobytí Egypta Peršany. Vykopávky vedl profesor Hasan Amer z katedry archeologie Káhirské univerzity.Zlaté destičky nahrazující jazyky se mezi staroegyptskými mumiemi nenacházejí často. Vkládaly se při pohřbech, aby duch zemřelého mohl na onom světě promluvit s bohem zemřelých. Ve starém Egyptě byl skarabeus posvátný hmyz, který symbolizoval sílu Slunce a naději na znovuzrození v posmrtném životě. Tento brouk, který valil svou kouli trusu, jako by opakoval cestu Slunce po obloze od východu na západ, vyzařoval světlo a teplo a přispíval ke znovuzrození života.Kdo nalezl mumii pokladníka Ramesseho II.?V Egyptě objevili hrobku Ptah-M-Wiah, pokladníka Ramesseho II., informuje ARTnews. Tento úředník měl rovněž titul královského písaře a měl na starosti přinášení obětí v chrámu Ramesseho II. ve Thébách.Hrobku objevili archeologové z Káhirské univerzity během vykopávek v Sakkáře, pohřebišti 25 km jižně od Káhiry. Bylo pojmenováno po staroegyptském bohu plodnosti a ochránci mrtvých Sokarovi. Zobrazovali ho v podobě mumie s hlavou sokola, nebo v podobě samotného ptáka.Vykopávky stále pokračují a je pravděpodobné, že tu budou i nadále nacházet zajímavé artefakty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

