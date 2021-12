https://cz.sputniknews.com/20211208/v-ruskem-soci-byl-videt-zablesk-na-nebi-obyvatele-se-znepokojili-co-to-bylo-16780730.html

V ruském Soči byl vidět záblesk na nebi. Obyvatelé se znepokojili. Co to bylo?

Jasný záblesk na obloze nad Soči, který místní obyvatelé považovali za pád meteoritu, byl následkem vletu do atmosféry nebeského tělesa – bolidu. Ruským médiím... 08.12.2021, Sputnik Česká republika

V úterý byl na nebi nad Soči vidět jasný záblesk. Obyvatelé a návštěvníci města uveřejnili na internetu velké množství videozáznamů a vyslovili předpoklad, že to byl pád meteoritu.Dále uvedl, že bolid proletěl nad východní a jihovýchodní částí města. Tento jev pravděpodobně souvisí s dobou mohutného meteorického roje Geminidy, který probíhá od 4. do 17. prosince a jeho vrchol připadá na 14. prosince. „Velké částice mohou už teď vlétat do atmosféry,“ dodal Ivanov.Pozorovat a zkoumat tento jev bude vnitřní bolidová síť. Podle slov vědce je v současné době možné pozorovat bolidy z různých stran díky kamerovým systémům. Denně dopadá na Zemi celkem asi 300 tun meteorické hmoty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

